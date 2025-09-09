Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Torek,
9. 9. 2025,
9.58

NBA Minnesota Timberwolves Naz Reid

Torek, 9. 9. 2025, 9.58

34 minut

Tragedija

Naz Reid je tragično izgubil starejšo sestro

R. Sp.

Naz Reid | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Naz Reid, ameriški košarkar, ki igra v ligi NBA, se sooča z veliko tragedijo, potem ko so v bližini njenega doma ubili njegovo starejšo sestro. Umrla je zaradi strelnih ran.

Policisti so pred stanovanjskim kompleksom v Jackson Townshipu v New Jerseyju našli ustreljeno Torayo Reid, sestro košarkarskega zvezdnika Naza Reida, ki igra za Minnesota Timberwolves. Po zadnjih informacijah naj bi nesrečno Torayo Reid domnevno ustrelil njen 29-letni partner, ki se je predal policiji.

Naz in Toraya sta imela zelo dober odnos. Šestindvajsetletni košarkar je pred časom za revijo Minneapolis-St. Paul povedal, da je bila njegova sestra zelo zaščitniška do njega. "Z nami ravna, kot da bi bila naša mama. Ker sem bil edini fant, so vsi vedno skrbeli zame, ker sem igral košarko v drugem mestu. Zato so vsi poskrbeli, da se dobro počutim."

NBA Minnesota Timberwolves Naz Reid
