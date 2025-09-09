Naz Reid, ameriški košarkar, ki igra v ligi NBA, se sooča z veliko tragedijo, potem ko so v bližini njenega doma ubili njegovo starejšo sestro. Umrla je zaradi strelnih ran.

Policisti so pred stanovanjskim kompleksom v Jackson Townshipu v New Jerseyju našli ustreljeno Torayo Reid, sestro košarkarskega zvezdnika Naza Reida, ki igra za Minnesota Timberwolves. Po zadnjih informacijah naj bi nesrečno Torayo Reid domnevno ustrelil njen 29-letni partner, ki se je predal policiji.

Late to the news but prayers to Naz Reid sister 💔🙏🏽 pic.twitter.com/8ODHpnizIc — N🐜 (@lockedbyae) September 7, 2025

Naz in Toraya sta imela zelo dober odnos. Šestindvajsetletni košarkar je pred časom za revijo Minneapolis-St. Paul povedal, da je bila njegova sestra zelo zaščitniška do njega. "Z nami ravna, kot da bi bila naša mama. Ker sem bil edini fant, so vsi vedno skrbeli zame, ker sem igral košarko v drugem mestu. Zato so vsi poskrbeli, da se dobro počutim."

