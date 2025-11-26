Vaterpolisti Maribora in Ljubljane Slovan po napredovanje v Evropi

Bazen v mariborskem Pristanu bo konec tedna gostil turnir vaterpolskega evropskega pokala challenger. Ob domačem Braniku bodo na turnirju nastopili še Ljubljana Slovan, švicarski Carouge Natation in portugalski Clube Naval Povoense. Slovenska kluba želita osvojiti prvi dve mesti in napredovati v boj za višja mesta.

Neznank pred turnirjem je veliko. Državni prvaki iz Maribora in Ljubljančani glede na raven slovenskega vaterpola veljajo za favorite. V preteklih letih pa so tudi Švicarji in Portugalci dokazali, da igrajo dober klubski vaterpolo. Pred dvema sezonama je imel denimo v skupinskem delu kar nekaj težav z napredovanjem tudi kranjski Triglav, ki se je takrat na koncu prebil vse do finala.

"Jasen cilj za nas je eno od prvih dveh mest. Realnih podatkov o nasprotnikih imamo malo, saj je iz teh lig težko priti do posnetkov. A iz pridobljenega računamo na to, da naj bi bili Portugalci nekoliko slabši, Švicarji pa precej dobri," pred turnirjem pravi trener Maribora Milan Mitrović.

Ta si je ogledal tudi dve leti star posnetek med Triglavom in Švicarji. "Imajo zelo izkušeno ekipo, starejše igralce, ki jih je težko nadigrati v pozicijskem napadu. Če nam bo uspelo vsiliti našo bolj dinamično igro, je pot do zmage odprta," še dodaja in pričakuje, da bodo tekmecu igro vsilili reprezentanti Jurij Seljak, Miha Šantak in Nikola Miletić. Pomemben bo tudi učinek izkušenih veteranov Aljaža Pevca in Mateja Rajšpa, tujih okrepitev v klubu in pa tudi treh kranjskih vaterpolistov Aljaža Troppana, Aleksandra Paunoviča in Aleksandra Cerarja, ki se bodo zgolj za potrebe evropskih nastopov pridružili mariborskemu klubu.

Derbi naj bi bil sobotni obračun z Ljubljančani. "V obeh domačih tekmovanjih in ligi AWL gremo po naslov. Tudi na tekmi z Ljubljančani pričakujemo zmago, seveda pa gre za nevarnega tekmeca, kjer lahko odloča tudi dnevna forma," še pravi Mitrović, zelo zadovoljen z uvodom v sezono, kjer so Mariborčani v ligi AWL premagali tudi Triglav.

Triglav je v sezoni 2023/24 Carouge izločil v četrtfinalu pokala challenger. Foto: AVK Triglav Kranj

Evropa kot nagrada za dobro delo

"Na vsaki tekmi skušamo zmagati. Nikakor pa od igralcev na turnirju v Mariboru vnaprej ne zahtevam zmag. Letos igramo samo z domačimi fanti, imamo mlado ekipo in Evropa je zanje v prvi vrsti nagrada za dobro delo. Želja pa seveda je napredovanje," pa pravi trener Ljubljane Slovan Jure Škof.

S pristopom ekipe je tudi v letošnji sezoni zelo zadovoljen, saj so Ljubljančani v mednarodni ligi AWL prav tako še nepremagani. Igra sloni na deseterici igralcev, ki so na širšem reprezentančnem seznamu, Škof pa ima pred potjo na Štajersko kar nekaj težav, saj ne bo mogel računati na četverico, in tudi zato so v ljubljanskem taboru nekoliko bolj zadržani z napovedmi.

Oba slovenska kluba najavljata tudi, da se bosta prijavila za organizacijo turnirja naslednjega kroga tega tekmovanja.

"Turnir na Iliriji pred svojimi navijači bi bil za ekipo seveda še ena nagrada, pa tudi izjemna priložnost, da te tekme odigra z bučno spodbudo s tribun," je za STA še povedal Škof.