Ja. M.

Sobota,
13. 9. 2025,
21.31

1 ura, 30 minut

Vaterpolo, EP Beograd 2026, žreb

Slovenski vaterpolisti za uvod v EP s sosedi

Ja. M.

Vaterpolo, Slovenija - Nizozemska, kvalifikacije za EP | Slovenski vaterpolsiti so dobili tekmece v skupinskem delu EP. | Foto Gorazd Kavčič/www.rezultat.si

Slovenski vaterpolsiti so dobili tekmece v skupinskem delu EP.

Foto: Gorazd Kavčič/www.rezultat.si

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na sobotnem žrebu skupin dobila nasprotnike v skupinskem delu evropskega prvenstva. V skupini B se bo merila z aktualnimi podprvaki Hrvati, Grki in Gruzijci.

Varovanci Mirka Vičevića se bodo za uvod 11. januarja udarili z južnimi sosedi Hrvati, dva dni kasneje jih čaka dvoboj z Grki, 15. januarja pa še z Gruzijci. 

Slovenija bo na EP nastopila šestič, tretjič zapored. Pred tem so se slovenski vaterpolisti z najboljšimi na stari celini družili leta 1999 v Firencah, leta 2003 je Slovenija prvenstvo gostila v Kranju, 2006 pa v Beogradu, kjer bo sedaj še drugič nastopila med evropsko elito. Sledila sta še nedavna nastopa leta 2022 v Splitu in januarja lani, ko je prvenstvo po selitvi iz Netanye v Izraelu nato potekalo v Dubrovniku in Zagrebu.

Naslov bo branila Španija, ki je v finalu v Zagrebu ugnala Hrvaško z 11:10.

EP, žreb:

Skupina A: Malta, Francija, Črna Gora, Madžarska
Skupina B: Slovenija, Grčija, Hrvaška, Gruzija
Skupina C: Nizozemska, Izrael, Srbija, Španija
Skupina D: Turčija, Romunija, Italija, Slovaška

Nov sistem tekmovanja

Sistem tekmovanja bo v primerjavi s prejšnjim spremenjen. Po skupinskem delu s štirimi skupinami s po štirimi reprezentancami ne bo takojšnjih izločilnih bojev. V drugi del bodo namreč napredovale po najboljše tri izbrane vrste in formirale dve skupini (E in F) s po šestimi ekipami. Vse osvojene točke bodo ekipe prenesle v naslednji del tekmovanja.

V drugem delu sledijo še po tri tekme za vsako reprezentanco. Dve najboljši iz obeh skupin se bosta uvrstili v polfinale, ostale pa bodo igrale dodatne dvoboje za razvrstitev od petega do 12. mesta. Četrto uvrščene ekipe v vsaki od skupin v prvem delu tekmovanja pa se bodo borile za razvrstitev od 13. do 16. mesta.

