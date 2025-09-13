Slovenski vaterpolisti za uvod v EP s sosedi

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na sobotnem žrebu skupin dobila nasprotnike v skupinskem delu evropskega prvenstva. V skupini B se bo merila z aktualnimi podprvaki Hrvati, Grki in Gruzijci.

Varovanci Mirka Vičevića se bodo za uvod 11. januarja udarili z južnimi sosedi Hrvati, dva dni kasneje jih čaka dvoboj z Grki, 15. januarja pa še z Gruzijci.

Slovenija bo na EP nastopila šestič, tretjič zapored. Pred tem so se slovenski vaterpolisti z najboljšimi na stari celini družili leta 1999 v Firencah, leta 2003 je Slovenija prvenstvo gostila v Kranju, 2006 pa v Beogradu, kjer bo sedaj še drugič nastopila med evropsko elito. Sledila sta še nedavna nastopa leta 2022 v Splitu in januarja lani, ko je prvenstvo po selitvi iz Netanye v Izraelu nato potekalo v Dubrovniku in Zagrebu.

Naslov bo branila Španija, ki je v finalu v Zagrebu ugnala Hrvaško z 11:10.

EP, žreb: Skupina A: Malta, Francija, Črna Gora, Madžarska

Skupina B: Slovenija, Grčija, Hrvaška, Gruzija

Skupina C: Nizozemska, Izrael, Srbija, Španija

Skupina D: Turčija, Romunija, Italija, Slovaška

Nov sistem tekmovanja

Sistem tekmovanja bo v primerjavi s prejšnjim spremenjen. Po skupinskem delu s štirimi skupinami s po štirimi reprezentancami ne bo takojšnjih izločilnih bojev. V drugi del bodo namreč napredovale po najboljše tri izbrane vrste in formirale dve skupini (E in F) s po šestimi ekipami. Vse osvojene točke bodo ekipe prenesle v naslednji del tekmovanja.

V drugem delu sledijo še po tri tekme za vsako reprezentanco. Dve najboljši iz obeh skupin se bosta uvrstili v polfinale, ostale pa bodo igrale dodatne dvoboje za razvrstitev od petega do 12. mesta. Četrto uvrščene ekipe v vsaki od skupin v prvem delu tekmovanja pa se bodo borile za razvrstitev od 13. do 16. mesta.