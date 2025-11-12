Zoran Stevanović je bil v torek na izredni skupščini izvoljen za novega predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije. Dan po skupščini se je oglasil razrešeni predsednik Matjaž Štandeker, ki vztraja, da skupščina ni bila izvedena v skladu z veljavnimi akti zveze. Stevanović to zavrača.

Štandeker meni, da je bila razglasitev novega predsednika samovoljna, v "neskladju s statutom zveze ter zakonom in sodno prakso ter predstavlja nevaren precedens prevzemanja športnih organizacij v luči političnih interesov".

K temu dodaja, da je bilo srečanje v Kranju zgolj srečanje klubov, nikakor pa ne formalna skupščina, ki bi sprejemala legitimne in pravno zavezujoče sklepe. Skupščino naj bi sklical kar Stevanović sam. Na to je na srečanju opozoril tudi osebno, danes pa napovedal pritožbo ter uporabo vseh pravnih sredstev zoper vpis spremembe zastopnika zveze.

"Premike in želje po sodelovanju v delu zveze ocenjujem kot pozitivne in jih pozdravljam, morajo pa biti menjave vodstev legitimne, v skladu z zakonom in statutom ter predvsem demokratične," je v sporočilu za javnost med drugim zapisal Štandeker, v pogovoru za STA pa opozoril, da so uspehi slovenskih vaterpolistov očitno zbudili različne interese. Poudarja, da bi moral biti osnovni fokus zveze trenutno na tretji zaporedni uvrstitvi reprezentance na evropsko prvenstvo in nastopu članske vrste januarja v Beogradu, nato pa bi bil čas tudi za novo volilno skupščino.

Matjaž Štandeker v družbi selektorja Mirka Vičevića. Foto: Gorazd Kavčič/www.rezultat.si

Stevanovića podprli prvoligaški klubi

"Klubi so me povabili k premisleku, naj prevzamem predsedniško funkcijo. Predebatirali smo položaj na zvezi, kjer se je izkazalo, da je ta slaba in klubi so se odločili za izredno skupščino. Po mojem mnenju je bila izpeljana legalno, v ta namen smo poiskali pomoč odvetnika in notarke," pa izpostavlja Stevanović, ki so ga k sodelovanju najprej povabili v kranjskem Triglavu, sklic izredne skupščine pa so podprli tudi najmočnejši prvoligaši: mariborski Branik, ljubljanski Slovan, Koper in Kamnik.

Štandekerja, ki se je udeležil skupščine, pa je Stevanović v pogovoru za STA opozoril tudi na glasovanje klubov: "Ni mi jasno, zakaj bi bil kdo še predsednik, če je na skupščini več kot 20 delegatov v njegovi prisotnosti podprlo razrešitev, dva pa sta bila vzdržana. Novi kandidat pa je bil nato izbran z absolutno večino."

O svojih ambicijah v vaterpolu pa je Stevanović dodal: "Vaterpolo skupaj lahko dvignemo na višjo raven in na koncu lahko rečem, da sem bil del te zgodbe."

V predsedstvu bo njegov tesen sodelavec Matjaž Gorjup, najuspešnejši med slovenskimi sodniki Boris Margeta ter David Bomnbač in Marko Grujič iz ljubljanskega in mariborskega kluba.

Nekaj ozadja je za STA razkrila tudi nova generalna sekretarka zveze Vesna Marinič, ki trdi, da je v nasprotju z akti zveze deloval Štandeker. Slednjemu očita, da se na poziv klubov po razrešitvi, izdan 30. septembra, ni odzval skladno z zakonodajo in statutom zveze, da je sam nato sklical nelegalno skupščino, klubi pa so konec oktobra po preteku statutarno določenih 30 dni sklicali izredno skupščino, na kateri so ga v torek razrešili.