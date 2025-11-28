Mariborski vaterpolisti potrdili ambicije po prvem mestu

Vaterpolisti mariborskega Branika so v uvodnem krogu kvalifikacijskega turnirja pokala challenger v domačem bazenu premagali portugalski Clube Naval Povoense visoko z 21:6. V soboto se bodo v slovenskem obračunu pomerili z Ljubljano Slovanom. Ljubljančani so izgubili s švicarskim Carouge Natationom z 9:13.

Slovenski prvaki so se za evropski pokal okrepili tudi z nekaterimi vaterpolisti Triglava in potrdili, da na turnirju v domačem Pristanu napadajo prvo mesto.

Portugalci niso bili dorasel tekmec Mariborčanom, za katere so že v uvodnih dveh minutah zadeli Aljaž Pevec, Nikola Miletić in Jurij Seljak, ob izteku prve tretjine pa še Aljaž Troppan in Aleksander Paunović.

V drugem delu se je prednost povišala na 8:0, nato pa je nekoliko popustila tudi zbranost v domači vrsti, a je bilo ob odmoru pri izidu 12:3 jasno, da domači lahko varčujejo moči za nadaljevanje tega tekmovanja. Največja je bila razlika prav na koncu.

Za Maribor so po tri gole dosegli Aljaž Troppan, Nikola Miletić in Tim Kačič, po dva Aleksander Paunović, Jurij Seljak, Aljaž Pevec in Harun Kazagić, po enega pa Miha Šantak, Anes Hadžić, Matej Rajšp in Vid Brčić.

Ekipa iz slovenske prestolnice je dvoboj dobro začela. Anže Povhe, Enej Potočnik in Matija Bernard Čanč so v prvem delu poskrbeli za vodstvo s 3:1, Potočnik je v uvodu v drugo četrtino poskrbel za vodstvo s 4:2.

Švicarji, ki so pred dvema letoma delali preglavice že kranjskemu Triglavu, pa so potrdili svoje izkušnje. Romain Blary je v drugem delu zadel kar trikrat in Švicarji so do odmora ušli na dva zadetka razlike.

Tesno je bilo neposredno po menjavi strani, ko je Potočnik dosegel tretji gol za 6:7, tekmeci pa so hitro ušli na +3, do zadnjega odmora pa celo do vodstva z 11:7. Ko je center Blary zadel še v uvodu zadnje četrtine, temu pa je gol dodal Hudgo Roscio, so pri izidu 13:7 še zadnji optimisti spoznali, da je tekma odločena.

Za Ljubljano Slovan je Potočnik dosegel kar pet golov, Čanč dva, Povhe in Marcel Lipnik pa enega.