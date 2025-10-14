Veliki up slovenskega vaterpola, še ne 18-letni Kranjčan Nace Štromajer, že drugo zaporedno sezono brani barve španskega Sabadella, kluba iz predmestja Barcelone. Po lanskoletnih redkejših nastopih za prvo moštvo in kaljenju v mladinski selekciji je letos stalno del prve ekipe španskih podprvakov in zbira več nastopov. Blizu je tudi debi v ligi prvakov, kjer Slovenija predstavnika ni imela že kar nekaj časa.

Nace Štromajer se je pred sezono 2023/24 iz vrst matičnega Triglava iz Kranja preselil v Katalonijo, kjer sedaj drugo zaporedno sezono brani barve v zadnjih letih drugega najmočnejšega španskega moštva. V prvi sezoni je v prvem članskem moštvu dobil le drobtinice v Euro Cupu, v domačih tekmovanjih pa zaradi omejitve števila za prvo moštvo ni nastopal. Kalil se je v mladinski ligi in na tekmovanjih drugih ekip španskih prvoligašev.

Prve izkušnje v evropskih tekmovanjih je nabiral z matičnim Triglavom, s katerim je v sezoni 2022/23 osvojil srebro v pokalu Challenger (Štromajer čepi tretji z leve). Foto: Tit Košir / AVK Triglav Kranj V novi sezoni ga po številnih odhodih čaka več priložnosti, kar dokazuje tudi to, da je po uvodni tekmi kvalifikacij za ligo prvakov, ki jo je še spremljal s tribune, na drugi že dobil priložnost. Sabadell se je kot drugi v svoji skupini, za madžarskim Vasasem in pred nemškim Spandauom, prebil v skupinski del najelitnejšega vaterpolskega tekmovanja, kjer bo preboj med najboljših osem lovil v družbi še enega španskega velikana Barcelonete, francoskega Marseilla in nemškega Hannovra. Uvodno dejanje lige prvakov Sabadell čaka v sredo, ko se bo v katalonskem dvoboju pred domačimi navijači udaril z v zadnjih letih v Španiji skorajda nepremagljivo Barceloneto.

Kvalifikacije odkljukane, sledi največji oder

Barve Sabadella brani drugo sezono. Foto: Osebni arhiv "Igrati v ligi prvakov je izjemen občutek, saj tu nastopajo največji klubi. To, da sem v kvalifikacijah dobil priložnost zaigrati proti Vasasu, je bilo izjemno doživetje. Vse je na res visokem nivoju, od vzdušja na bazenu, pa do nasprotnikov. Predvsem pa sem vesel, da imam soigralce, ki so mi pomagali, da mi je bilo vse skupaj veliko lažje," je o nastopu na drugi kvalifikacijski tekmi proti madžarskemu velikanu, tudi dvakratnemu zmagovalcu lige prvakov, dejal Štromajer. Garderobo si namreč deli s številnimi aktualnimi španskimi reprezentanti, denimo z izjemno izkušenim Martinom Famero in pa aktualnima svetovnima prvakoma iz Singapurja Sergijem Cabanasom in Eduardom Lorriom.

Preteklo soboto je debitiral tudi v španski prvi ligi, ob zmagi s 15:6 proti moštu Tenerife Echeyde pa dosegel tudi krstni zadetek za klub na najvišji ravni: "Tudi na prvi ligaški tekmi sem se počutil res odlično. V čast mi je igrati za tak klub. To, da sem dosegel prvi uradni članski gol za Sabadell, pa je le še pika na i."

V klub prihaja tudi njegov mlajši brat

V Sabadell se seli tudi njegov mlajši brat Bine. Foto: Gorazd Kavčič/www.rezultat.si Štromajerja, sicer dijaka tretjega letnika Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju, v sredo morda čaka tudi debi v skupinskem delu lige prvakov. Poleg tega bo moči v Kataloniji združil tudi z mlajšim bratom Binetom, ki sledi njegovim stopinjam. 15-letnik prav tako odhaja v vrste Sabadella, v pretekli sezoni pa je kot eden redkih igralcev letnika 2010 in mlajši debitiral tudi v članski zasedbi Triglava.

Tako eden kot drugi sta Slovenijo junija zastopala na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo januarja v Beogradu. Medtem ko je imel starejši Nace po uvodnem letu v Španiji že vlogo nosilca, pa je Bine nabiral prve izkušnje in zabil tudi krstni zadetek za slovensko izbrano vrsto. Oba bosta zagotovo v načrtih selektorja Mirka Vičevića tudi za nastop v srbski prestolnici, kjer se bo Slovenija v skupinskem delu po vrsti udarila s Hrvaško, Grčijo in Gruzijo, cilj pa je zagotovo izboljšati 14. mesto s preteklega prvenstva stare celine v Zagrebu in Dubrovniku leta 2024.