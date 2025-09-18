Na Hrvaškem poročajo o povečanju števila primerov gripe in covida-19, zardi česar so v puljski splošni bolnišnici do nadaljnjega celo prepovedali obiske na pediatričnem oddelku. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo zato preverili, ali tudi pri nas zaznavajo povečanje primerov okužb dihal in ali si lahko obetamo podobne ukrepe, kot so jih sprejeli v puljski bolnišnici. Kot so povedali, naraščanja števila primerov gripe ne beležijo, nekoliko drugače pa je z okužbami s covidom-19.

Kot pojasnjujejo na NIJZ, je stanje na področju akutnih okužb dihal pri nas primerno letnemu času in začetku pouka, ko se otroci ponovno družijo in je večja možnost prenosa okužb. "Nekaj več je zaznanih akutnih okužb dihal oz. pacientov, ki se zaradi akutne okužbe dihal posvetujejo pri svojem izbranem zdravniku, nekoliko se je povečalo število potrjenih primerov okužb dihal, ki jih je povzročil SARS-CoV-2. Podobno je bilo tudi v letu 2024," pravijo na NIJZ.

Povečanega števila primerov gripe ne beležijo. V prvem tednu septembra so potrdili dve okužbi z virusom gripe, v enem primeru je šlo za osebo, starejšo od 80 let, v drugem pa za osebo v starostni skupini od 20 do 45 let. Podobnega ukrepa, kot so ga sprejeli v puljski bolnišnici, zato pri nas ob takšnih podatkih ni na vidiku, je pa prepoved obiskov v bolnišnicah običajen ukrep v jesenskem času, ko število okužb naraste, pri čemer je pomembno, da se okužb ne zanese v bolnišnico.

Po podatkih NIJZ so v sezoni 2024/25 (od 30. septembra 2024 do 7. septembra 2025) v Sloveniji laboratorijsko skupno potrdili 3.562 primerov okužbe z influenco tipa A in 1.225 primerov influence tipa B.

Čeprav okužba dihal pri mladih brez kroničnih bolezni večinoma poteka z nekajdnevno vročino, znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih, pa pri ranljivih skupinah prebivalstva lahko poteka težje, s pogostimi zapleti, kot so virusne in bakterijske pljučnice, ter tudi z višjo smrtnostjo. Foto: Shutterstock

Sezona gripe tik pred vrati

Sezona gripe se pri nas običajno začne pozno jeseni, vrh doseže januarja in februarja, nato pa počasi izzveni. Vsako leto za gripo zboli med 100 tisoč in 200 tisoč prebivalcev Slovenije, pri čemer gre v večini primerov za lažji potek bolezni, pri nekaterih pa lahko bolezen poteka z zapleti in lahko povzroči celo smrt. Ker gre za zelo nalezljivo bolezen, virus se namreč z lahkoto širi med prebivalci, predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje. Samo v UKC Ljubljana vsako leto zaradi gripe in z njo povezanih zapletov zdravijo več kot 500 bolnikov.

Slovenija med najslabšimi v EU po precepljenosti

Najučinkovitejši ukrep, ki ščiti tako pred gripo kot tudi pred morebitnimi zapleti in posledicami, je cepljenje, poudarjajo na NIJZ. Cepljenje zato svetujejo vsem prebivalcem, še najbolj priporočljivo pa je to opraviti pred začetkom sezone gripe. Cepljenje proti gripi je brezplačno, treba pa ga je obnavljati, saj se virus gripe, pri čemer prevladuje influenca tipa A, hitro spreminja. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu običajno že prenizka.

V sezoni 2024/25 se je proti gripi cepilo 125 tisoč oseb, kar je 5,8 odstotka celotnega prebivalstva v državi in pet tisoč ljudi več kot v sezoni pred tem. Precepljenost proti gripi je sicer v Sloveniji med najnižjimi v EU, saj se za cepljenje odloča manj kot deset odstotkov prebivalcev.

Cepljenje proti gripi za sezono 2025/26 se bo začelo v drugi polovici oktobra.

Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem in se lahko opravi pri izbranem osebnemu zdravniku, drugem zdravniku (npr. v ambulantah za cepljenje v nekaterih zdravstvenih ustanovah) ter na območnih enotah NIJZ. Foto: Reuters Še posebej je priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni, to so starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo, majhni otroci, stari od šest do 23 mesecev, in nosečnice. Poleg tega je cepljenje zelo pomembno tudi za družinske člane ranljivih skupin in za nekatere poklicne skupine.

Zmerno povečanje primerov covida-19

Medtem ko povečanega števila primerov gripe v Sloveniji ne beležimo, od avgusta naprej na NIJZ opažajo zmerno povečanje okužb s covidom-19. V začetku septembra je bilo tedensko zabeleženih med 55 in 88 primerov, v septembru, natančneje do 18. septembra, pa so jih skupaj zabeležili 205.

Kljub temu je raven okužb še vedno nižja kot na začetku leta, izpostavijo na NIJZ. Največ primerov so namreč potrdili v zimskih mesecih, januarja 384, februarja 190 in marca 76, medtem ko so bila v poletnih mesecih številke krepko nižje, in sicer so 41 primerov zabeležili junija in 50 julija. Do 18. septembra 2025 so skupaj zabeležili 1.125 potrjenih primerov covida-19, v tednu od 8. do 14. septembra se je število potrjenih primerov ustavilo pri 95.

Ob tem sicer na NIJZ poudarjajo, da število prijavljenih potrjenih primerov okužb s covidom-19 ne odraža nujno dejanskega stanja okužb v populaciji, saj se veliko ljudi ne testira in zato niti ne vedo, da so okuženi. "Bodisi zaradi blagih simptomov bodisi zato, ker so asimptomatski. Poleg tega tudi tisti, pri katerih bolezen poteka nekoliko težje in je podobna gripi, testiranja ne opravijo vedno, še posebej če ne potrebujejo zdravniške obravnave ali bolniškega staleža," pojasnijo na NIJZ.

Na spodnjem grafu si lahko ogledate število sekvenciranih vzorcev in število potrjenih primerov covida-19 letos.

Foto: NIJZ

Se ljudje še cepijo proti covidu-19?

Kot pravijo na NIJZ, trenutno še ne beležijo velikega povpraševanja po cepljenju proti covidu-19, je pa od septembra že na voljo posodobljeno cepivo za odrasle.

V lanski sezoni (2024/25) se je proti covidu-19 cepilo okrog 19 tisoč oseb, v sezoni pred tem 39 tisoč.

Covid-19, gripa ali prehlad?

Znaki okužbe dihal so običajno vročina, kašelj, bolečine v žrelu in glavobol ter bolečine v mišicah in sklepih. Včasih pa je na podlagi simptomov težko razlikovati med okužbami dihal. Na pomoč lahko priskoči spodnja slika, kjer si lahko ogledate razlike med simptomi in njihovo pogostnostjo pri posameznih okužbah.

Foto: NIJZ

Če zbolite z znaki okužbe dihal, ostanite doma, počivajte in se izogibajte stikom z drugimi osebami, zlasti z ranljivimi skupinami, kot so dojenčki, nosečnice, starejši in kronični bolniki. Več o tem, kako ukrepati, če zbolite, preberite tukaj.