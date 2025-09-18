Za zamenjavo pacientov v Celju naj bi bili krivi medicinski sestri

Celjsko tožilstvo je v zvezi z zamenjavo pacientov, ki se je zgodila septembra pred tremi leti v celjski bolnišnici, spisalo obtožnico, poročajo mediji in dodajajo, da naj bi za napako krivili medicinski sestri. Prva je spremljala oba pacienta v reševalnem vozilu na poti do bolnišnice, druga ju je sprejela v triaži celjske urgence, poroča Dnevnik.

Ministrstvo za zdravje je nekaj dni po dogodku zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti vložilo kazensko ovadbo zoper odgovorne iz vrha celjske bolnišnice, a ti za zamenjavo pacientov niso odgovorni. Tako so po pisanju časnikov ugotovili kriminalisti, ki so po preiskavi na celjsko tožilstvo že lani vložili kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi.

Neuradno gre za medicinski sestri, danes pišejo Dnevnik, Delo in Slovenske novice. Prva je spremljala oba pacienta v reševalnem vozilu na poti do celjske bolnišnice, druga ju je sprejela v triaži celjske urgence. Obema tožilstvo v obtožnici, ki jo je na sodišče vložilo že maja lani, očita nevestno delo v službi. Kot so povedali na celjskem okrožnem sodišču, glavna obravnava še ni bila razpisana.

Tragična napaka

Pacienta so v bolnišnico pred tremi leti z reševalnim vozilom sevniškega zdravstvenega doma skupaj pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Eden od njiju je umrl, o njegovi smrti pa so obvestili napačne svojce, ki so pokojnega že pokopali in šele nato izvedeli, da se je zgodila napaka.

Takratni minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je dejal, da se kaj takega nikoli ne bi smelo zgoditi ter da gre za hudo napako, ki je s človeške plati nepredstavljiva. Vodstvo bolnišnice je pozval k odstopu, kar so direktor Aleksander Svetelšek, ki je položaj zasedel šele pol leta pred dogodkom, takratni strokovni direktor Franc Vindišar in pomočnica direktorja za zdravstveno nego Darja Plank tudi storili.

Interni strokovni nadzor v bolnišnici je razkril, da se je zamenjava identitete zgodila, ko so ju reševalci predali triaži urgentnega centra. Eden od pacientov je imel pljučnico, drugi okužbo sečil, a komunikacija z njima ni bila mogoča, nobeden od njiju tudi ni imel identifikacijske zapestnice.

Smrt ni bila posledica zamenjave dokumentov

V bolnišnici so sicer zatrdili, da so oba pacienta zdravili na podlagi klinične slike njunih akutnih bolezni, in ne dokumentacije, ki ju je spremljala, zato smrt enega od njiju ni bila posledica morebitnega napačnega zdravljenja. Le nekaj dni pozneje je umrl tudi drugi pacient.

Ministrstvo za zdravje je sicer konec leta 2022 sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora v celjski bolnišnici, Zdravstvenem domu Sevnica in Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu.