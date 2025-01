Po poročanju portala Necenzurirano so v celjski bolnišnici izvidi pacientov in seznami operacij končali v smeteh. Zato naj bi urad informacijskega pooblaščenca proti bolnišnici uvedel postopek inšpekcijskega nadzora zaradi suma neustreznega ravnanja z zdravstveno dokumentacijo pacientov. Tudi bolnišnica naj bi uvedla interno preiskavo, ki pa še ni končana.

Po navedbah portala naj bi večji kupi kopij izvidov, seznamov operacij, čakalnih vrst za preglede, vpisnih nalepk in drugih medicinskih podatkov končali v smeteh. V interni preiskavi skušajo v bolnišnici ugotoviti, kako se je sploh lahko zgodilo, da se je dokumentacija znašla pod nadstrešnico.

Po predhodnih ugotovitvah naj bi v bolnišnici ugotovili, da je dogodek posledica nevestnega dela v službi in tatvine, zadevo pa so predali pristojnim organom. Zatrdili so, da imajo ravnanje z dokumentacijo zakonsko ustrezno urejeno, zaposlene tudi redno izobražujejo in posodabljajo varnostne protokole.

Zadnji incident je v nasprotju z veljavnimi predpisi, pojavilo se je tveganje, da bi najobčutljivejši zdravstveni podatki končali v rokah tretjih oseb. Dokumentacija, ki naj bi pred dnevi končala v enem od zabojnikov, naj bi vsebovala množico podatkov o pacientih, njihove izvide, napotnice, razporede operacij in podobno.