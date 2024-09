Trije specialisti radiologije, ki so v celjski bolnišnici konec julija dali odpoved, bodo v omejenem obsegu še vedno delali v bolnišnici. Eden je namreč odpoved preklical in bo v bolnišnici ostal zaposlen za 40 odstotkov. Z dvema specialistoma pa načrtujejo sklenitev pogodb civilnega prava, v delo bolnišnice se bosta vključevala enkrat tedensko.

V primeru nezmožnosti zagotavljanja pokritosti vseh delovišč v celjski bolnišnici pa bodo urgentne paciente prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor oziroma UKC Ljubljana. O tem so klinična centra in ministrstvo za zdravje že obvestili, so za STA sporočili iz Splošne bolnišnice (SB) Celje.

"V SB Celje smo za sodelovanje zaprosili tudi zunanje sodelavce, med drugim tudi koncesionarje in preostale izvajalce, ki delujejo v okviru mreže javne zdravstvene službe," so poudarili in dodali, da odgovore še čakajo. Ob tem so dodali, da se bodo še naprej trudili, da obravnava pacientov poteka nemoteno, kakovostno in varno.

V celjski bolnišnici so poleti trije radiologi dali odpoved. Vodstvo bolnišnice je takrat opozorilo, da bo v primeru odhoda vseh treh specialistov izjemno oteženo vzdrževanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Odpovedi dveh radiologov v veljavo stopata v torek, eden pa jo je, kot omenjeno, preklical.

Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so konec avgusta na sestanku razpravljali tudi o problematiki odhodov radiologov iz javnih zavodov. Po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel se na ministrstvu strinjajo s predlogi združenja zdravstvenih zavodov, doreči pa bodo morali časovnico in način njihove vpeljave. Eden od predlogov združenja je, da bi se morali v neprekinjeno zdravstveno varstvo vključevati vsi zdravniki specialisti, ki delajo v javni zdravstveni mreži, torej tudi koncesionarji.