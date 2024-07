Ponovno se je začelo sojenje radiologu Zoranu Miloševiču

Spomladi letos je namreč vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno sodbo iz leta 2022, po kateri je bil zaradi kaznivega dejanja neupravičenega sprejemanja daril in pranja denarja Miloševič obsojen na dveletno zaporno kazen in na stransko denarno kazen 50 tisoč evrov. Sodbo so razveljavili, ker mu je bila kršena pravica do obrambe. Miloševiču še enkrat sodijo pred istim sodnim senatom kot prvič.

Miloševičev odvetnik Milan Krstić je na današnji obravnavi predlog, da predsednik sodnega senata izloči sodnico, utemeljil z besedami, da je ta v prvotnem sojenju zagrešila resne kršitve, ko ni prepoznala spremembe položaja obtoženčevega sina Mihaela Miloševiča Štambergerja, ki je bil sprva obtožen in so mu sodili skupaj z očetom, kasneje pa je postal priča, a ga sodišče ni zaslišalo.

Krstić meni, da sodnica o zadevi ne more nepristransko odločiti, saj se je že opredelila. Senat je medtem odločil, da je obramba prošnjo za izločitev sodnice podala prepozno. Sodnica je poudarila, da bo to odločitev mogoče izpodbijati v pritožbi, in odločila, da se glavna obravnava opravi.

Prvi narok sodnica razpisala za september

Tožilec je predlagal, da se v dokaznem postopku izvedejo vsi dokazi iz prvega sojenja, in dejal, da ne bo vztrajal pri novem neposrednem zaslišanju predlaganih prič. Predlagal je, da se sodišče z namenom pospešitve postopka posluži izvedbe dokazov v obliki lastnega branja. Novih dokaznih predlogov ni podal in ni zahteval zaslišanja Miloševiča Štambergerja.

Krstić je medtem podal predlog, da se v novem sojenju neposredno izvaja vse dokaze in nasprotuje lastnemu branju. Predlagal je ponovno zaslišanje vseh že obstoječih prič in novih prič, ki naj bi dokazale Miloševičevo nedolžnost, vključno z zaslišanjem predstavnika finančne stroke. Dodal je, da mora sodišče Miloševiča Štambergerja zaslišati po uradni dolžnosti.

Sodnica je prebrala zagovor obtoženega iz prve faze sojenja, kjer se je Miloševič izrekel za nedolžnega. Prvi narok je razpisala za 2. september in določila, da bo do konca letošnjega leta vsak ponedeljek in četrtek nova obravnava. Pri tem je določila, da se zadeva obravnava prednostno.