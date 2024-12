Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala predstavnike nekaterih dežurnih služb v Kranju in na Jesenicah, ki delajo na praznične dni. Zahvalila se jim je za vestnost in požrtvovalnost ter izpostavila nepogrešljivost njihovega dela. "Zaradi vas se prebivalke in prebivalci Slovenije tudi med prazniki počutimo varne," je dejala.

Predsednica je poudarila, da večina Slovencev današnji praznik preživlja v krogu svojih najbližjih. Prav zaradi policistov, gasilcev, medicinskih sester, zdravnikov in drugih, ki so na svojih delovnih mestih, se počutijo mirno in varno. Vedo namreč, da bodo, če bodo potrebovali pomoč, to tudi dobili.

Plemenitost, solidarnost, srčnost in humanost

"Poklici, ki jih opravljate, nosijo posebno poslanstvo in vrednote – plemenitost, solidarnost, srčnost in humanost. Naloga naše države pa je, da vzpostavlja in ohranja pogoje za neprekinjeno delovanje ključnih družbenih podsistemov v Sloveniji. To pomeni zagotavljati ustrezne in dovolj številčne kadre, investicije, opremo in usposabljanje," so besede predsednice povzeli v njenem uradu.

Zahvalila se je tudi vsem družinskim članom tistih, ki so danes v službi, ter jim zaželela prijetne praznike: "Vem, da je brez tistih, ki danes delajo, težko. Upam, da razumete, da tudi družine pomembno prispevate k njihovemu poslanstvu. Vsem skupaj želim srečne in mirne božično novoletne praznike ter dan samostojnosti in enotnosti."

Predsednica je obiskala tudi Gasilsko reševalno službo Kranj. Foto: STA

Predsednica je najprej obiskala Gasilsko reševalno službo Kranj, kjer se je srečala z direktorjem Tomažem Vilfanom in poveljnikom Andražem Šifrerjem. V prostorih, kjer delo opravljajo pripadniki službe, ima sedež tudi regijski center za obveščanje Kranj, kjer je predsednica o delu operaterjev na številki 112 govorila z direktorjem Matejem Kodričem, so sporočili iz njenega urada.

Obisk je nadaljevala na Policijski upravi Kranj in kranjski policijski postaji, kjer je opravila pogovore z direktorjem uprave Urošem Povalejem. Na obisku sta se ji pridružila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle.

Obisk je zaključila v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer so jo sprejele direktorica Petra Rupar, strokovna direktorica Anja Jovanovič Kunstelj ter pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbo Mojca Strgar Ravnik. V spremstvu predstojnika urgentnega centra Roberta Carotte si je ogledala potek dela v centru.