Predsednica Nataša Pirc Musar je v bazi Film City s poveljnikom misije Kfor generalmajorjem spregovorila o prispevku Slovenije v misiji, prihodnjih načrtih in varnostnih razmerah v regiji. Na srečanju s poveljnikom slovenskega kontingenta, podpolkovnikom Iztokom Stavanjo, pa se je seznanila s poslanstvom in nalogami kontingenta ter razmerami na območju njihovega delovanja.

Kosovo in širša regija Zahodnega Balkana sta za Slovenijo izjemnega strateškega pomena, je med obiskom dejala Pirc Musar. Prepričana je, da je za dosego trajne stabilnosti celotne regije potrebna nadaljnja podpora mednarodne skupnosti, pri čemer misija Kfor predstavlja enega pomembnejših stebrov, je sporočil urad predsednice republike.

Pirc Musar: Vojaki ne začenjajo vojn, temveč nerazumni politiki, ki nikoli ne stopijo na frontno črto

Predsednica je slovenske vojake obiskala skupaj z načelnikom generalštaba Slovenske vojske Robertom Glavašem. Ob srečanju z vojaki je poudarila, da vsak dan več kot 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske na Zahodnem Balkanu, Bližnjem vzhodu, v vzhodni Evropi in drugje izvaja mandate resolucij Varnostnega sveta ZN ter skrbi za stabilnost in spoštovanje mednarodnega prava.

"Kot pripadnice in pripadniki Slovenske vojske ste v svetu branik multilateralizma, steber miru in neomajni čuvaj človečnosti. Vojaki ne začenjate vojn, ampak jih začenjajo nerazumni politiki, ki nikoli ne stopijo na frontno črto. Zelo me žalosti, da bodo mnoge družine in otroci po svetu praznike preživeli ob ruševinah in grobovih ali v zakloniščih," je dejala Pirc Musar.

Vojakom je sporočila, da so izbrali plemenit poklic, ki temelji na pomembnih družbenih vrednotah, kot so spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, tovarištvo, ljubezen do domovine, humanost in solidarnost. "Te vrednote v mednarodnem okolju varujete in negujete že več kot 25 let. V vseh teh letih ste institucijam ter varnostnim silam v mednarodnih operacijah in misijah nudili podporo pri ohranjanju varnosti in stabilnosti ter s projekti pomagali lokalnemu prebivalstvu," je še dodala.

Predsednica je obisk v vojaški bazi zaključila z udeležbo na koncertu glasbene skupine Slovenske vojske Naboj, posvečenem vojakinjam in vojakom na misiji na Kosovu.