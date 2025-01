UKC: Delovanje pristojnih služb pri odpravi napak na heliportu ni bilo dovolj učinkovito

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so popoldne posredovali podrobnejša pojasnila o razlogih za nedelovanje heliporta. Delovanje pristojnih služb kljub izjemni angažiranosti za takojšnjo odpravo napak ni bilo dovolj učinkovito, so poudarili. Zato je vodstvo zamenjalo vodjo službe za varnost in zdravje pri delu, so sporočili iz UKC.

Ob tem so v UKC Ljubljana del službe za varnost in zdravje pri delu, ki skrbi za požarno varnost, prenesli pod okrilje gasilske enote UKC Ljubljana. Ta bo po oceni vodstva učinkoviteje in bolj strateško vodila to področje.

Za dodatno preverjanje celotnega sistema požarne varnosti je vodstvo ljubljanskega kliničnega centra podalo zahtevo za zunanjo recenzijo vzdrževanja in upravljanja požarnih sistemov heliporta. V primeru morebitnih ugotovljenih odstopanj bo recenzija zajela požarne sisteme celotnega UKC Ljubljana, so napovedali.

Heliport UKC Ljubljana je zaradi okvare protipožarnega sistema od 21. oktobra 2024 zaprt. Helikopterji zato pristajajo v vojašnici v Mostah, nato pa bolnike z reševalnim vozilom prepeljejo v UKC. Njihova pot do oskrbe v UKC je tako daljša za od 40 do 45 minut. Helikopterja za potrebe nujne medicinske pomoči zato marsikdaj raje sploh ne aktivirajo.

Ob tem so v UKC Ljubljana danes navedli, da so o začasnem zaprtju heliporta iz varnostnih razlogov nemudoma obvestili vse pristojne institucije skladno z zakonodajo. A bi moralo vodstvo UKC obvestiti tudi paciente, je za STA ocenil zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj. Če pacienti vedo, za kakšne težave gre, jih poskušajo razumeti in sprejeti, je prepričan.