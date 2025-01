Na portalu javnih naročil je bil v ponedeljek objavljen razpis za vzdrževanje in interventne servise za zagotavljanje požarne varnosti s sistemi aktivne požarne zaščite Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Objavo razpisa so v UKC napovedali po petkovem poročanju medijev o daljšem zaprtju heliporta zaradi okvare požarnega sistema.

Kot je razvidno s portala javnih naročil, so v UKC Ljubljana javni razpis odposlali v petek, na portalu pa je bil objavljen v ponedeljek. Zakaj so javni razpis odposlali šele 82 dni po zaprtju heliporta, o čemer je STA poročala v petek, v UKC Ljubljana za STA še niso pojasnili.

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo UKC Ljubljana z izbranim ponudnikom, ki bo po merilu za izbor oddal najugodnejšo ponudbo, sklenil štiriletno pogodbo za vzdrževanje in interventne servise sistemov aktivne požarne zaščite. Rok za oddajo ponudb je 15. februar do 9. ure.

Ni prvič zaprt

Heliport UKC Ljubljana je zaradi okvare protipožarnega sistema od 21. oktobra 2024 zaprt. Helikopterji zato pristajajo v vojašnici v Mostah, nato pa bolnike z reševalnim vozilom prepeljejo v UKC. Njihova pot do oskrbe v UKC je tako daljša za 40 do 45 minut. Helikopterja za potrebe nujne medicinske pomoči zato marsikdaj raje sploh ne aktivirajo.

V obdobju od leta 2017 do 2023 je bil heliport UKC Ljubljana skupno zaprt 93 dni. Trenutna situacija je torej najdaljše neprekinjeno zaprtje v zadnjih petih letih, so pojasnili v ljubljanskem kliničnem centru. Dlje časa je bil heliport zaprt tudi leta 2016, in sicer med oktobrom in decembrom. Tudi takrat je bil razlog za zaprtje v gasilnem sistemu, prišlo je do težav v cevovodu. Po odpravi napake so v UKC Ljubljana takrat napovedali posodobitve, ki naj bi pomagale, da bo možnosti za napake čim manj. Odgovore na vprašanja, ali so posodobitve tudi izvedli, STA od UKC Ljubljana še čaka.

Na ministrstvu za zdravje so za STA v ponedeljek pojasnili, da je princip operativnega delovanja heliportov za celotno območje Slovenije popolnoma enak. Nadzoruje ga Javna agencija za civilno letalstvo RS, ki izvaja redne in izredne inšpekcijske nadzore. V primeru okvare ali rednega vzdrževanja heliport začasno zaprejo, helikopterji pa pristajajo na začasni lokaciji.

Trajnega nadomestnega pristajališča še ni

Aktivnosti za trajno ureditev nadomestnega pristajališča za helikopterje v primeru okvare heliporta ljubljanskega UKC so na ministrstvu za zdravje začeli avgusta lani. Takrat so se sestali s predstavniki UKC Ljubljana in Mestne občine Ljubljana.

Iskanje ustrezne lokacije je po navedbah ministrstva za zdravje zaradi visokih stavb in koridorjev letenja izjemno zahtevno. "Določile so se predvidljive lokacije, ki jih bomo v kratkem z vsemi deležniki - ministrstvom za zdravje, ministrstvom za obrambo, letalsko policijsko enoto, Mestno občino Ljubljana, javno agencijo za civilno letalstvo in drugimi - na delovnem sestanku tudi preučili," so napovedali. Foto: UKC Ljubljana

Sicer pa so se 22. oktobra 2024 začele aktivnosti za ustanovitev Združenja bolnišničnih heliportov. Aktivnosti za ustanovitev so na posvetu vodij bolnišničnih heliportov, ki je tisti dan potekalo v prostorih Splošne bolnišnice (SB) Celje, na predlog ministrstva za zdravje začeli predstavniki heliporta SB Celje.

Glavni cilj združenja bo po navedbah ministrstva strokovno in operativno usklajevanje ter povezovanje vseh bolnišničnih heliportov v državi. Združenje bo omogočalo poenoten pristop k upravljanju, izmenjavi dobrih praks in razvoju standardov na področju bolnišničnih heliportov.

V Sloveniji je trenutno pet bolnišničnih heliportov, ki ustrezajo veljavni zakonodaji. Štirje "višinski" heliporti so v SB Jesenice, UKC Ljubljana, SB Celje in SB Slovenj Gradec. Veljavni zakonodaji po navedbah ministrstva za zdravje ustreza tudi "talni" heliport v SB Izola.