Kakšne so razmere v ljubljanski porodnišnici? #vŽivo

Na novinarski konferenci sodelujejo predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana Gorazd Kavšek, Mateja Logar s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja in generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar.

Kavšek je medijem pojasnil, da so minuli konec tedna izvedli dva poroda porodnic okuženih s koronavirusom in preizkusili delo v zaščitni opremi. Da sta porodnici okuženi so vedeli že vnaprej, zato so se lahko ustrezno pripravili. Trenutna doktrina veleva, da novorojenček po porordu ostane v stiku z materjo, kar so tudi naredili.

Zatrdil je, da se materi počutita v redu, prav tako oba novorojenca. Eno mater so iz bolnišnice izpustili že v nedeljo, druga bo domov odšla danes. V porodnišnici je še ena okužena porodnica, ki bo predvidoma rodila še ta teden.

Tudi sam se je okužil s koronavirusom

Kavšek je še dejal, da je bil tudi sam okužen s koronavirusom. "Nisem bil na smučanju v Italiji, verjetno sem se okužil na delovnem mestu. Po štirih tednih domače izolacije sem se vrnil nazaj v službo in sem negativen," je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar je dejal, da se trend hospitaliziranih bolnikov s covid-19 umirja. Državljane je pred velikonočnimi prazniki pozval, da še naprej upoštevajo zaščitne ukrepe in se izogibajo druženju.

Porode izvajajo v posebni covid enoti

Kot smo razkrili že včeraj, so v posebni enoti, namenjeni covidu-19, ki je fizično ločena od preostalega dela ljubljanske porodnišnice, v petek in v torek izvedli dva poroda, pri katerih sta bili porodnici okuženi z novim koronavirusom. Število zdravstvenega osebja je bilo pri posegu omejeno na minimum. Medtem ko je prvi porod prejšnji teden potekal še brez skafandrov, so bili v ponedeljek vsi zdravstveni delavci že oblečeni v zaščitne skafandre in drugo potrebno opremo.

Še ta teden je predviden tretji porod, pri katerem je porodnica prav tako okužena z novim koronavirusom.

Oba poroda sta se končala brez zapletov, obe materi in novorojenca pa se počutijo dobro in nimajo zdravstvenih težav. Med zdravstvenim osebjem je bilo kar nekaj vznemirjenja, ker so ti postopki novi, želijo pa si čim boljše opreme, da ne bi bilo zapletov.

Za porod imajo pripravljene tri posebne sobe

Specialistka ginekologije in porodništva Mirjam Druškovič iz ljubljanske porodnišnice je za Planet povedala, da imajo za porodnice, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, trenutno pripravljene tri posebne sobe z vsemi varnostnimi ukrepi. "Za porod imamo pripravljene sete z vso varovalno opremo, tako za babice, porodničarje, anesteziologe kot tudi za vse ostalo zdravstveno osebje, ki sodeluje pri porodu," je pojasnila.

Zdravnica porodničarka Mirjan Druškovič o poteku dveh porodov v času epidemije. Novinar: Domen Anderle/Video: Planet.