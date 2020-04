To se zgodi, če v času covid-19 nekdo v trgovini zakašlja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raziskovalci finske univerze v Helsinkih, meteorološkega inštituta ter tehničnega in inovacijskega centra so naredili 3D-simulacijo kašlja v trgovini.

Raziskovalci finske univerze v Helsinkih, meteorološkega inštituta ter tehničnega in inovacijskega centra so naredili 3D-simulacijo kašlja v trgovini. Foto: Aalto University

Finski raziskovalci so pripravili simulacijo, ki prikazuje, kako lahko kašelj zgolj ene osebe v trgovini raznese virus med policami, če se po nakupih odpravi nezdrava oseba. Virus lahko v tem primeru v zraku ostane več minut.

Raziskovalci finske univerze v Helsinkih, meteorološkega inštituta ter tehničnega in inovacijskega centra so se lotili raziskave, kako se kapljični delci kašlja in kihanja razširijo po zraku na primer v trgovini, edinem večjem javnem prostoru, kjer se zdaj lahko zadržujemo.

Pripravili so 3D-simulacijo, v kateri razložijo, kaj se zgodi, če oseba med policami v trgovini s standardno ventilacijo zakašlja. "Oblak kapljic potuje po zraku in med policami, pri čemer lahko traja celo več minut, da se razširi in razkropi."

Nazoren prikazi si lahko ogledate v videu, ki so ga objavili na YouTubu:

Lahko bi rekli, da se prenaša po zraku

To pomeni, da lahko "delci, ki nosijo virus, v zraku ostanejo precej dlje, kot smo predvidevali do zdaj", so ugotovili in ob tem poudarili, da je prav zato toliko bolj pomembno, da se izogibamo zaprtih javnih prostorov.

Skupni projekt finskih raziskovalnih institucij je namreč odkril, da se covid-19 prek kašlja, kar je tipičen simptom novega koronavirusa, tako rekoč prenaša po zraku. Gre za delce, manjše od 15 mikrometrov, ti pa se ne poležejo na površine, ampak se premikajo po zraku. S pomočjo ventilacije in zračnih tokov lahko zato v zraku lebdijo dlje časa.

"Nekdo s koronavirusom lahko zakašlja in odide, a bo za seboj pustil oblak mikrokapljic, ki prenašajo virus, te pa lahko prodrejo v dihalne poti drugih ljudi," je v podrobnejšem poročilu razložil profesor z univerze Aalto Ville Vuorinen. Finski inštitut za zdravje je ob tem še enkrat poudaril, da ostanite doma, če se ne počutite dobro.

Redna higiena rok in nošenje zaščitne maske sta v času pandemije izrednega pomena. Foto: Getty Images

Maske v tem trenutku najboljša zaščita

S finskega inštituta za zdravje so v okviru te raziskave še sporočili, da je zadostna varnostna razdalja v teh trenutkih ključna, prav tako kašljanje v rokav in redna higiena rok.

Naš Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa je že pred dvema tednoma poudaril pomembnost nošenja zaščitne maske, saj z njo ob upoštevanju preostalih higienskih ukrepov, kot so pravilno kašljanje, kihanje, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic, dodatno zmanjšujemo nevarnost prenosa okužbe.

Pri tem je zelo pomembno, da masko pravilno namestimo, nosimo in tudi odstranimo. Ves čas nošenja maske se ne smemo dotikati osrednjega dela maske, saj bi na ta način lahko prišlo do onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge osebe.

Prikaz, kako pravilno namestiti in odstraniti masko za enkratno uporabo:

Foto: Vlada RS

Je pa seveda stopnja zaščite odvisna od materiala, iz katerega je maska izdelana. Več o tem si preberite v članku Maske so obvezne! Iz česa in kako jih izdelati?, v katerem pišemo o tem, kaj storiti, če pri roki nimate kirurške maske. Doma narejena maska naj bi bila zadnja možnost preprečevanja prenosa okužb, a je kljub temu nošenje takšnih mask boljše, kot če maske nimamo.

