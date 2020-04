Zakaj v času covid-19 ne smete teči in kolesariti na enaki razdalji kot nekoč? #video

Eden od najpogostejših ukrepov v času pandemije novega koronavirusa je socialna razdalja med ljudmi. Ta naj bi znašala najmanj meter in pol, raje pa dva ali več, kadar stojimo ali sedimo, medtem ko belgijsko-nizozemska študija, ki jo povzema spletna stran Medium.com, zdaj kaže, da je takšna razdalja, če tečete, kolesarite ali hodite, bistveno premajhna.

Predpisana socialna distanca naj bi zadostovala v primeru, ko ljudje zgolj stojijo drug poleg drugega v prostoru ali celo na prostem, če je brezvetrje ali šibak veter, pošteno pa se lahko zaplete v primeru gibanja, opozarjata belgijska in nizozemska študija KU Leuven in TU Eindhoven.

Ko nekdo med tekom, hitro hojo ali kolesarjenjem globoko diha, kiha ali kašlja, delčki telesne tekoče nekaj časa ostanejo v zraku in se lahko prenesejo na osebo, ki se rekreira tik za njim.

Raziskovalci so v svoji raziskavi simulirali izločanje sline pri ljudeh v času gibanja (med hojo in tekom), in sicer z različnih zornih kotov - ko sta dve osebi vzporedno druga zraven druge, ko sta druga za drugo v diagonalnem položaju in ko sta postavljeni neposredno druga za drugo.

Raziskava je pokazala, da ljudje, ki kihajo in kašljajo, kapljice širijo z večjo silo, a tudi ljudje, ki samo vdihavajo in izdihujejo zrak, puščajo za seboj kapljično sled. Rdeče pike na animaciji prikazujejo večje delce izločkov. Ti predstavljajo večjo nevarnost za okužbo, a je njihova olajševala okoliščina ta, da hitreje padejo na površino tal, kažeta raziskavi.

"Kadar pa tečete skozi tak oblak, te kapljice še vedno lahko pristanejo na vaši obleki," ob tem opozarja profesor Bert Blocken.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Bolje drug zraven drugega kot drug za drugim

Simulacija različnih postavitev tekačev, kolesarjev ali sprehajalcev je pokazala, da je bolje, če dva tečeta ali se sprehajata vzporedno, kot če to počneta drug za drugim. Prenos kapljic in morebitne okužbe je najverjetnejši, če dve osebi tečeta ali kolesarita druga za drugo, manj verjeten pa, če sta postavljeni diagonalno.

Na podlagi teh raziskav znanstveniki svetujejo, naj bo razdalja med sprehajalci najmanj štiri ali pet metrov, za tekače ali bolj ležerne kolesarje deset metrov, za kolesarje, ki so rekreacijo vzeli bolj zares, pa kar 20 metrov.