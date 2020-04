Do naslednje tekaške prireditve v Sloveniji, nas kot kaže, loči še kar nekaj časa, zato obujamo spomine na štart lanskega Ljubljanskega maratona:

Že pred tem je bilo več rekreativnih prireditev prestavljenih na nov termin ali odpovedanih.

Tako je Mali kraški maraton, ki tradicionalno odpira tekaško sezono v Sloveniji in bi moral potekati 22. marca, prestavljen na 7. junij, Istrski maraton, ki bi moral biti na sporedu ta konec tedna, na 10. in 11. oktober, Maraton Radenci v maju je odpovedan in bo na sporedu prihodnje leto, enako velja tudi za globalni tek s humanitarno noto Wings For Life World Run in eno največjih rekreativnih prireditev pri nas, Pohod Pot ob žici in tek trojk. Verjetno bo prestavljen tudi dm tek za ženske (30. 5. 2020), a nam novice še niso mogli potrditi. Največja tekaška prireditev pri nas, Ljubljanski maraton, za zdaj ostaja na sporedu (25. oktober 2020).

Kaj pa preostale rekreativne prireditve v bližnji prihodnosti? Kateri tekmovalni cilj vam in nam sploh še preostane?

Mislite, da bomo letos dočakali izvedbo kakšne množične rekreativne prireditve? Seveda! 58,82% +

Se bojim, da ne. 31,09% +

Ostajam optimist! Pustimo se presenetiti. 10,08% +

Vsem organizatorjem večjih rekreativnih prireditev v bližnji prihodnosti, ki še niso odpovedane, smo zastavili enaka vprašanja:

Kakšno je trenutno stanje glede izvedbe njihove tekaške oziroma kolesarske prireditve?

Ali prijave še vedno potekajo ali so jih ustavili?

Kako je z vračilom že plačanih štartnin?

Koliko sredstev so že vložili v letošnjo izvedbo tekmovanja?

Kako gledajo na prihodnost, kakšna bo usoda množičnih rekreativnih prireditev po koronakrizi?

Maraton Franja (predviden za od 12. do 16. junija 2020, prestavljen na jesen, datum še ni znan)

Junijski Maraton Franja bo verjetno na sporedu jeseni. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Organizatorji kolesarskega Maratona Franja, kolesarsko društvo Rog, priznavajo, da so priprave na letošnjo izvedbo prireditve močno otežene, a hkrati poudarjajo, da je zadeva utečena in da se lahko tehnično pripravi v zadnjem mesecu.

Foto: Matic Ritonja/Sportida Za zdaj prijave potekajo nemoteno, so pa prijavljeni obveščeni, da bodo prijavnino lahko prenesli na poznejši termin ali v prihodnje leto. Na dokončno odločitev glede morebitne prestavitve prireditve bodo še nekoliko počakali. Skrajni rok za prestavitev termina je 15. maj.

Dogovor z družbo BTC glede nadomestnega jesenskega termina pričakujejo v prihodnjih dneh. Največja verjetnost je, da se maraton prestavi na obdobje med avgustom in oktobrom.

Kar zadeva prihodnost rekreativnih prireditev, verjamejo, da bodo ljudje po vseh ukrepih in izolaciji potrebovali druženje.

Nočna 10ka (27. junij 2020, če bo termin prestavljen, bo prireditev najverjetneje 29. avgusta 2020)

Nočna 10ka bi se lahko z začetka poletja preselila na termin ob koncu poletja. Foto: Sportida

Organizatorji Nočne 10ke, društvo Vitezi dobrega teka, pravijo, da so priprave še pred tremi tedni potekale po načrtu, zdaj pa bi temu težko tako rekli. A kljub temu delamo naprej, nemoteno, pravi Igor Zonik, direktor tekmovanja Nočna 10ka.

Igor Zonik in Marko Roblek, gonilni sili Nočne 10ke, že razmišljata o novi rekreativni realnosti po pandemiji. Foto: Ana Kovač "Prihodnost je negotova, kaj se bo zgodilo v naslednjih treh mesecih, nihče ne ve. Če nam junijski termin pade v vodo, imamo pripravljen rezervni datum, in sicer 29. avgust. Če že poletja ne bomo začeli, ga bomo pa z nepozabno 14. Nočno 10ko zaključili," pravi Zonik.

"Smo optimisti, pripravljamo se na čas po epidemiji in v marsičem na novo realnost. Verjamemo v svobodno tekanje, v zdrave tekače."

Na 14. Nočno 10ko je prijavljenih že skoraj 1400 tekačev, do limita 2020 je še nekaj prostih mest. Prijave potekajo normalno. Že vplačane štartnine bi se v primeru prestavitve prireditve prenesle na nov termin, če komu ne bo ustrezal, mu bodo omogočili prenos štartnine na prihodnje leto.

Priprava na Nočno 10ko 2020 se je začela že septembra lani. Organizatorji so v stiku z vsemi poslovnimi partnerji in sponzorji, ki jih, kot pravijo, podpirajo tudi v teh časih. "Vse aktivnosti potekajo v smeri, da prireditev bo. Naročeni so že darilni artikli za tekače in prostovoljce, medalje. Tudi promocijske aktivnosti so že stekle: oglaševanje na Facebooku in Instragramu, drugo oglaševanje, videomaterial, Hervisova serija najboljših.

Kako sodelovati v Virtualni 10ki? Ker so skupinski treningi trenutno prepovedani, so si organizatorji Nočne 10ke domislili virtualnega tekaškega druženja. Na spletni aplikaciji Strava so pripravili posebno skupino in jo poimenovali Virtualna 10ka.



"Odziv nas je res presenetil! Ljudje se tudi na ta način radi družijo, se spremljajo, spodbujajo, komentirajo, celo tekmujejo," odziv tekačev pozdravlja Zonik. "Lahko greste na sprehod, teč v naravo, okrog svoje hiše po vrtu, ali pa samo vadite z nami in skupino Priprave v svoji dnevni sobi ali celo na kavču. Trenutno nas je v skupini že 350, dnevno beležimo tudi do 100 različnih aktivnosti, objavljamo pa tudi fotke najbolj izvirnih idej za vadbo v tem času."

Foto: Sportida

Kar zadeva prihodnost, je ta tako negotova kot sedanjost. "Težko je vnaprej predvidevati, kakšne bodo posledice koronakrize. Ravno s pozitivnimi akcijami, kot so Virtualna 10ka in spletne vadbe pod vodstvom ekipe Priprave, se trudimo, da ljudje še vedno razmišljajo o vadbi, da krepijo svoj imunski sistem, da bodo v dobri kondiciji pričakali tekaške prireditve," pravi Zonik, ki se zaveda, da bo realnost po pandemiji drugačna kot v obdobju pred njo.

"V prvih mesecih bo težko, nekoliko drugače kot do zdaj. Ljudje pa vendarle potrebujemo druženje in človeški stik. Zato smo optimistični in pričakujemo, da bodo postopoma rekreativne prireditve na enaki ali še celo boljši ravni kot pred pojavom koronavirusa," sklene Zonik.

Soča Outdoor Festival (od 3. do 5. julij 2020)

Bo Soča Outdoor Festival ohranil prvotni termin? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tudi organizatorji festivala Soča Outdoor Festival, ki je načrtovan za prvi konec tedna v juliju, iščejo načine, kako izvesti prireditev.

Imamo pripravljenih kar nekaj rešitev, pravi direktor Soče Outdoor Festivala Jan Klavora. "Seveda razmišljamo tudi o alternativah, kot so omejen obisk, prestavitev festivala na drug termin v poletju oz. zgodnji jeseni. Imamo pripravljenih nekaj rešitev, a se hkrati zavedamo, da bo morebiti potrebna tudi odpoved festivala," nam je pojasnil tudi prvi mož organizacije Soče Outdoor Festivala Jan Klavora, ki pa še zdaleč ni obupal.

"Verjamemo, da nam bo uspelo, zato tudi dopolnjujemo program z MTB maratonom, družinskim kolesarskim krogom, SUP tekmovanjem, novoustanovljeno Alpe Adria Trail Cup ligo, ki smo jo vzpostavili skupaj s partnerji UTVV in Julijska Alpe Trail Run prireditvama."

Prijav trenutno ne oglašujejo in jih ne spodbujajo in tega se bodo držali, vse dokler bodo zadeve nejasne. Če bo prireditev odpovedana, bodo omogočili prenos štartnine na prihodnje leto oziroma prenos na partnersko prireditev Julian Alps Trail Run, ki bo konec septembra v Kranjski Gori.

Končna odločitev bo znana v začetku junija. Foto: Žiga Zupan/Sportida



Končno odločitev o morebitnem novem terminu bodo sprejeli v začetku junija. "Na prvo mesto bomo zagotovo postavili zdravje udeležencev, lokalnega prebivalstva in seveda tudi vseh prostovoljcev in nas organizatorjev," sporoča Klavora.

Kar zadeva nadaljnjo usodo rekreativnih množičnih prireditev, verjame, da bomo, ko se stanje enkrat umiri, vsi še kako potrebovali druženje. "Še posebej verjamem to za trail run oz. outdoor prireditve, ki so ravno to, kar bomo potrebovali – rekreacijo s prijatelji v naravi."