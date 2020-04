64. Pohod Pot ob žici in Tek trojk, ki bi morala biti na sporedu med 7. in 9. majem letos, sta zaradi pandemije novega koronavirus odpovedana, so sporočili iz organizacijskega odbora. Ljubljanski maraton, ki prav tako poteka pod okriljem Mestne občine Ljubljana in Timinga Ljubljana, in je načrtovan za 25. oktobra, čez 207 dni, za zdaj ostaja na koledarju.

Priljubljen Pohod ob žici in tek trojk, ki se ga vsako leto udeleži krepko čez 30 tisoč ljudi, in ima za Ljubljano poseben simboličen pomen, je še eden v vrsti množičnih rekreativnih prireditev, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedan.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Že pred tem je bilo več rekreativnih prireditev prestavljenih na nov termin ali odpovedanih.

Tako je Mali kraški maraton, ki tradicionalno odpira tekaško sezono v Sloveniji, in bi moral potekati 22. marca prestavljen na 7. junij, Istrski maraton, ki bi moral biti na sporedu ta konec tedna, na 10. In 11. oktober, Maraton Radenci v maju pa je odpovedan in bo na sporedu prihodnje leto. Odpovedan je tudi globalni tek s humanitarno noto Wings For Life World Run.

Več o usodi ostalih večjih rekreativnih prireditev pri nas, si boste na Sportalu lahko prebrali v nadaljevanju dneva.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kot so nam povedali na Timingu Ljubljana, ki z Mestno občino Ljubljana organizira Pohod pot ob žici in tek trojk – ta bi letos praznoval že 64 let –, so dolgo upali, da se bo situacija z virusom toliko izboljšala, da bi prireditev lahko izpeljali, a je v zadnjem tednu eskalirala do te mere, da do 9. maja, ko bi morala biti na sporedu, ni pričakovati izboljšanje stanja.

Priprave na prireditev so potekale že od januarja, a so se v zadnjem tednu ustavile zaradi ukrepov in nepredvidljive situacije. Že 13. marca so ustavili tudi prijave. Vsem, ki ste se prijavili že pred terminom, bodo vplačilo za čipe vrnili.

Volkswagen 25. Ljubljanski maraton, ki je predviden za 25. oktober letos, za zdaj ostaja na koledarju. Foto: Sportida

Ljubljanski maraton ostaja na koledarju

Prijave za jubilejni Volkswagen 25. Ljubljanski maraton, ki je predviden za 25. oktober, medtem ostajajo odprte. Organizator verjame, da se bo situacija do takrat spremenila v pozitivno smer.