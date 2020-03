Kot nakazuje trenutni položaj glede preventivnih ukrepov, s katerimi bi zajezili širjenje novega koronavirusa covid-19, bomo Slovenci še kar nekaj časa doma. In ker so tudi podvigi na prostem odsvetovani, da ne bi z morebitno poškodbo dodatno obremenili že tako obremenjenega zdravstvenega sistema, je najbolje ostati pri vadbi, kjer ni veliko tveganja.

Številni osebni trenerji in profesorji športne vzgoje so se v teh dneh močno angažirali in različne oblike vadbe prenesli tudi na splet. Brezplačno. Praktično in učinkovito.

Na Sportalu bomo vsak dan predstavili enega izmed njih.

V ponedeljek smo vam predstavili treninge, ki jih pripravlja ekipa Priprave na Ljubljanski maraton (z njimi lahko telovadite vsak dan ob 18. uri na profilu na omrežju Facebook), v torek smo vas povabili na vadbo z Galo Lukman, ki jo najdete na profilu @aktivnainfit, danes pa predstavljamo pobudo kondicijskega trenerja Primoža Kirna iz fitnesa Ortogym.

Primož Kirn, lastnik fitnesa Ortogym, športni terapevt in trener za specialno populacijo - prvi na svetu je razvil spletno platformo, ki invalidom omogoči vadbo kar doma -, se je odločil v času karantene vsem, ki mu pošljejo elektronsko pošto, SMS-sporočilo ali zasebno sporočilo prek Facebooka, brezplačno pripraviti vaje in trening, ki ga lahko izvajajo doma.

"To je najmanj, kar lahko storim"

Kot nam je povedal, je vrata svojega fitnes studia zaklenil 13. marca in takrat začel razmišljati, kako bi na drugačen način prispeval svoj delež k premagovanju krize. "Preprosto sem začutil, da je tako prav. Če lahko v teh težkih časih delajo trgovke, policisti, vojaki, da o zdravstvenem osebju sploh ne govorim, pa lahko mi svoj delež prispevamo drugače. To je najmanj, kar lahko storim," pravi Kirn, sicer tudi kondicijski trener številnih športnikov in športnih ekip ter gibalno oviranih športnikov. Z odzivom ljudi je zelo zadovoljen.

Trening tudi prek Skypa

"Dobil sem kar precej sporočil, nekaj treningov sem imel prek Skypa, tudi z angleško govorečo stranko, nekaj nasvetov sem posredoval prek Facebooka. Zelo pomembno je, da mi ljudje, ki bi želeli, da jim pripravim trening, zelo natančno opišejo, ali imajo težave s koleni ali, na primer, s hrbtenico, da jim vadbo prilagodim. Takrat še najraje vidim, da se srečamo prek Skypa, da ocenim, ali vajo izvajajo pravilno," je povedal Kirn, diplomant Fakultete za šport, ki si je doma in v tujini nabral veliko izkušenj tudi s področja porehabilitacije in dela s specialno populacijo. V to spadajo ljudje z diabetesom, cerebralno paralizo, multiplo sklerozo, težavami s hrbtenico in koleni, zato ve, o čem govori.

Sodeloval je tudi s slovenskim paraolimpijskim športnikom Galom Jakičem in Brazilko Bruno Alexandre, namiznoteniško igralko, ki je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru osvojila odličje. Foto: osebni arhiv

Kirn razmišlja, da bi, če bo zanimanje preseglo njegovo časovno razpoložljivost, vse, ki bi želeli njegovo trenersko pomoč, usmeril na aplikacijo (Disabled Gym), ki jo je izdelal za invalide. Ti so že zdaj lahko z njim telovadili od doma. Za zdaj je ta plačljiva, a jo bo, če bo zanimanje veliko, z veseljem odklenil in ponudil brezplačno.

Mimogrede, Kirn telovadi tudi doma. In to s sosedi, s katerimi se dobivajo vsak na svoji strani ograje in skupaj telovadijo. "Telovadimo seveda na varnostni razdalji," pravi, "telovadimo pa zato, ker nam je lepo in ker ljudje to potrebujejo."

