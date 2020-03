V ŽIVO: Ne smilite se sami sebi, ne poležavajte, čas je za akcijo!

Številni osebni trenerji in profesorji športne vzgoje so se v teh dneh močno angažirali in razne oblike vadbe prenesli tudi na splet. V želji, da ostanemo v formi in se ne predajamo malodušju. Treningi so brezplačni. Praktični in učinkoviti. Na Sportalu bomo vsak dan predstavili enega izmed njih. Danes telovadimo (doma) s trenerji skupine Priprave na Ljubljanski maraton.

Kot nakazujejo trenutne razmere, povezane s preventivnimi ukrepi, s katerimi bi zajezili širjenje novega koronavirusa covid-19, bomo Slovenci še kar nekaj časa doma. In ker so tudi podvigi na prostem odsvetovani, da ne bi z morebitno poškodbo dodatno obremenili že tako obremenjenega zdravstvenega sistema, je najbolje ostati pri vadbi, kjer ni veliko tveganja.

V ŽIVO: Telovadite s trenerji ekipe Priprave na Ljubljanski maraton:

Kopica osebnih trenerjev in profesorjev športne vzgoje se je v zadnjih dneh močno angažirala in razne oblike vadbe prenesla tudi na splet. V želji, da ostanemo v formi in se ne predajamo malodušju. Treningi so brezplačni. Praktični in učinkoviti. Na Sportalu bomo vsak dan predstavili enega izmed njih.

#1. del Vadba doma:

Ekipa Priprave na LM telovadi (z vami in doma) vsak dan ob 18. uri

Začenjamo z ekipo, ki sodeluje pri izvedbi programa Priprave na Ljubljanski maraton. Vsak dan bo eden od trenerjev, ki sodelujejo v projektu priprav, v sklopu katerih se kar nekaj Slovencev pripravlja na Ljubljanski maraton, do oktobra pa se udeležijo še kopice drugih tekaških tekmovanj, pripravil svojo vadbo.

Na sporedu je vsak dan ob 18. uri, v živo na profilu na Facebooku. Vadba traja 45 minut in vsebuje ogrevalni del, glavni del in umirjanje.



Vaje so prilagojene za vsakogar, za različne ravni pripravljenosti.

Če vas termin ne ustreza, si vadbo lahko ogledate naknadno, ko za to najdete čas. Danes bo na sporedu že 3. del.

Ekipa priprave na Ljubljanski maraton se je s tekaških stez in telovadnic zaradi koronavirusa preselila na internet. S klikom na njihovo Facebook stran se jim lahko pridružite na vadbi. Vsak dan ob 18. uri. Foto: Sportida

Ideja, da bi razmigavanje prestavili s travnikov in telovadnic na spletno platformo, se je vodji ekipe Priprave na LM Alešu Hostniku porodila že prejšnji četrtek, 12. marca, ko je bilo v Sloveniji uradno zabeleženih šele 57 okužb z novim koronavirusom. Začel se je zavedati, da bo šport, ne samo tek, za nekaj časa obstal.

Aleš Hostnik (na levi) je že prejšnji četrtek, ko je bilo v Sloveniji samo 57 okužb z novim koronavirusom, začel premišljevati, kako prekiniti niz črnogledosti, ki se je naselil med ljudi. Foto: Grega Valančič/Sportida "Takoj se mi je porodila misel, da ne smem pasivno čakati, ampak moram ukrepati. Kaj lahko naredim? Najprej se je sprožil občutek človečnosti, da moram pomagati. Ne morem pomagati direktno prizadetim, lahko pa vsem zdravim vlivam upanje. Z ekipo profesionalcev znamo ustvarjati doživetja, zakaj ne bi poskusili narediti enako tudi na spletu.

Vsi trenerji so se takoj strinjali, želijo prispevati in narediti nekaj dobrega za ljudi in širiti pozitivno sporočilo.

Trenersko ekipo Priprave sestavljajo diplomirani, magistrirani profesionalci s fakultete za šport ali pedagoške fakultete z obilico trenerskih in športnih izkušenj. Zelo verjamem vanje in v njihovo predanost ter altruistične vzgibe."

Tudi po koronavirusu življenje BO

Z ekipo želijo Slovencem sporočiti, da obstaja tudi čas po koronavirusu.

Namesto, da bi v nedeljo tekli na Malem kraškem maratonu, tekači iz ekipe Priprave na LM trenirajo pred tablico, računalnikom ali mobilnikom. Pridružite se jim lahko tudi vi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če bomo dosledno upoštevali navodila pristojnih inštitucij in bomo ohranjali kontinuiteto vadbe, bomo najverjetneje precej mirno preživeli težke čase. Vadba v živo ni zgolj športna dejavnost, ki nas ohranja pri moči in z njo pripomoremo tudi k ohranjanju zdravja, temveč je predvsem ustvarjalec doživetij, ojačevalec odnosov in aktivator upanja v boljši jutri. S športom se borimo proti virusu in predvsem strahu," pravi Hostnik, ki želi s svojo ekipo presekati negativizem, zaščititi ljudi pred strahom in širiti upanje, dobro voljo ter povezati ljudi, tokrat virtualno.

Tudi odziv ljudi, ki so se že pridružili vadbi, je bil zelo spodbuden, dodaja. "Vadeči so bili navdušeni nad ponovnim povezovanjem in ohranjanjem toplih prijateljskih stikov, ki opogumljajo in nas iz osame potegnejo v varno zavetje," sklene sogovornik.

Imate kakšen zanimiv predlog za vadbo dom? Zapišite nam v komentar. Hvala in srečno! #ostanidoma