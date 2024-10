Na uradni spletni strani norveške kraljeve družine so objavili sporočilo, da so začeli priprave na pogreb kralja Haralda in kraljice Sonje. Vlada je namreč izdala predlog, da se za nakup njunega sarkofaga nameni 20 milijonov norveških kron (1,7 milijona evrov) iz državnega proračuna.

Kot veleva tradicija, mora sarkofag priskrbeti kraljevi dvor, plačilo pa bo izvedeno iz državnega proračuna. Kralj in kraljica sta izdelavo potrdila in pri projektu aktivno sodelujeta.

Norveška vlada je tako predlagala, da se za izdelavo nameni 20 milijonov norveških kron (1,7 milijona evrov). Sarkofaga bo izdelalo norveško podjetje Snøhetta.

Zmanjšal število uradnih dolžnosti

Tako kot njuni predhodniki bosta norveški kralj Harald in kraljica Sonja pokopana v kraljevem mavzoleju na gradu Akershus. Tam počivajo vsi člani kraljeve družine, ki so umrli po osamosvojitvi Norveške leta 1905, in sicer kralj Haakon VII. Norveški in kraljica Matilda Valižanska ter kralj Olaf V. Norveški in princesa Marta Švedska. Njihove sarkofage je tako kot kapelo oblikoval norveški arhitekt Arnstein Arneberg. Gre za dvojne sarkofage, ki so okrašeni s kraljevim grbom, krono, imeni ter datumi rojstva in smrti.

Kralj Harald je eden najdlje še živečih vladajočih monarhov v Evropi. Na prestolu je od leta 1991, ko je umrl njegov oče, kralj Olaf. V zadnjih letih se sooča s številnimi zdravstvenimi težavami, zaradi nizkega srčnega utripa so mu vstavili celo srčni spodbujevalnik. Aprila letos so iz kraljeve palače sporočili, da bo zaradi svoje starosti zmanjšal tudi število uradnih dolžnosti.

Norveški kralj Harald je eden najdlje še živečih vladajočih monarhov v Evropi. Foto: Guliverimage

Ne namerava odstopiti

Po njegovi smrti bo norveški prestol prevzel njegov sin, princ Haakon. 87-letni kralj je kljub slabemu zdravja namreč že večkrat poudaril, da je prestolu prisegel za vse življenje, zato ne namerava abdicirati.

Med Norvežani je izjemno priljubljen. Raziskava javnega mnenja iz začetka letošnjega leta je pokazala, da 64 odstotkov prebivalcev ne želi, da bi prestol predal svojemu sinu, medtem ko jih monarhijo podpira približno 72 odstotkov.

Po smrti očeta bo prestol prevzel princ Haakon, kraljica pa bo postala princesa Mette-Marit, s katero sta poročena od leta 2001. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: