Nov dojenček v britanski kraljevi družini

Britanska princesa Beatrice in njen mož pričakujeta drugega otroka.

Princesa Beatrice, hči princa Andrewa in nečakinja kralja Karla III., je noseča, so sporočili iz Buckinghamske palače in dodali, da je vsa kraljeva družina "presrečna" ob novici.

Otrok, ki ga pričakujejo zgodaj spomladi, bo drugi skupni otrok 36-letne princese in njenega moža Edoarda Mapellija Mozzija, leta 2021 se jima je rodila hči Sienna, on pa ima iz prejšnjega razmerja še sina Wolfieja.

Princesin mož Edoardo s hčerko Sienno in sinom Wolfiejem Foto: Reuters

BBC ob tem še navaja, da se bo otrok rodil na 11. mesto "čakalne vrste" za prestol, princesa Eugenie, Beatriceina mlajša sestra, pa bo ob tem padla na 12. mesto.