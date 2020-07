V petek se je v krogu najožje družine poročila britanska princesa Beatrice, hči princa Andrewa in Sarah Ferguson. Kraljeva palača je dan kasneje delila fotografije mladoporočencev in razkrila, da je nevesta nosila obleko in tiaro svoje babice, kraljice Elizabete II.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding



The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020

31-letna princesa Beatrice na fotografiji, ki jo je kraljeva palača objavila uradnih profilih svojih družbenih omrežij, do ušes nasmejana prihaja iz kapele All Saints v gradu Windsor. Tam je svojemu izbrancu, italijanskemu milijonarju Edoardu Mapelliju Mozziju, ob prisotnosti približno 20 gostov končno obljubila večno zvestobo. Par je namreč moral veliko poročno slavje, ki je bilo načrtovano za 29. maja letos, zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedati.

Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen.



The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. pic.twitter.com/LEXLdsSlW1 — The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020

Nevesta je na svoj veliki dan nosila obleko iz tafta in satena v odtenkih slonovine, posuto z diamanti in z rokavi iz organze. Vintage obleko je pred mnogimi leti za kraljico Elizabeto II. skreiral takrat priznani modni oblikovalec Norman Hartnell, zdaj pa so jo modno oblikovalci za princeso Beatrice le nekoliko prilagodili in dodelali.

Tudi veličastna diamantna tiara, ki je krasila glavo neveste, je v lastni njene babice, kraljice Elizabete II. Tiara je pravzaprav pripadala že kraljičini babici in tudi Elizabeta II. jo je leta 1947 nosila na svoj poročni dan, ko se je poročila s princem Filipom.

