Slovenec razvil platformo za usmerjeno vadbo za invalide

Pri več kot četrtini odraslih prebivalcev sveta obstaja večje tveganje za bolezni, kot sta diabetes in rak, saj niso dovolj fizično aktivni, je v globalno poročilo zapisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Lahko si predstavljamo, da je zadostna telesna dejavnost za gibalno ovirane osebe še toliko težje dosegljiva. Na to področje se dobro spozna priznani kondicijski trener Primož Kirn, razvijalec spletne platforme, ki invalidom vadbo omogoči kar doma.

Skupaj 1,4 milijarde ljudi ne dosega priporočenega cilja WHO, to je najmanj 150 minut zmerne telesne aktivnosti ali 75 minut intenzivne vadbe tedensko, so zapisali v poročilo. Dodali so, da se zavedajo, da težave premajhnega gibanja ni mogoče rešiti samo s tem, da se ljudem naroči ukvarjanje s športom.

Foto: osebni arhiv

S tem, da je zadostna mera gibanja zelo pomembna, se strinja tudi Primož Kirn, kondicijski trener, trener za specialno populacijo in terapevt, znan po sodelovanju s številnimi nacionalnimi športnimi ekipami in posamezniki.

Velik del njegove življenjske misije je pomagati ljudem in športnikom z različnimi vrstami invalidnosti.

Od leta 2001 je kot kondicijski trener ali športni terapevt sodeloval pri več kot desetih velikih športnih dogodkih, kot so evropsko in svetovno prvenstvo v košarki za gluhe ter olimpijske igre za gluhe in paraplegike, pri tem pa je delal tako s slovenskimi kot tudi avstralskimi, brazilskimi, grškimi in drugimi nacionalnimi ekipami.

Na paraolimpijskih igrah v Riu je kot kondicijski trener skrbel za brazilsko reprezentanco namiznega tenisa. Foto: osebni arhiv Na paraolimpijskih igrah v Riu je kot kondicijski trener skrbel za brazilsko reprezentanco namiznega tenisa. Kot športni terapevt je delal tudi s številnimi športniki s področja nogometa, hokeja, košarke, ragbija in juda.

Med drugim sodeluje s slovenskim paraolimpijskim tekmovalcem Galom Jakičem. Med ambasadorji Disabled Gyma sta tudi Will Bayley, ki je na paraolimpijskih igrah osvojil zlato medaljo, in Guilherme Costa, prav tako igralec namiznega tenisa. Z reprezentantom Grčije Georgeom Mouchthisom se trenutno pripravlja na paraolimpijske igre v Tokiu leta 2020.

Velik del znanja in izkušenj je pridobil tudi v svojem zasebnem fitnesu Ortogym ter v terapevtski praksi. Do danes je na poti do cilja pomagal že več kot dva tisoč posameznikom.

1 / 2 2 / 2

Vadba vpliva na posameznikovo samozavest

Pri delu z različnimi ljudmi je opazil, kako velik vpliv ima lahko vadba na posameznikovo življenje. "Vadba jim pomaga že pri spopadanju z vsakdanjimi opravili in nalogami," pravi Kirn.

Na usmerjenih vadbah tako posamezniki okrepijo telo, poleg tega pa izboljšujejo motorične sposobnosti ali jih dlje ohranijo. "To je pomembno tako pri hoji kot pri skrbi za osebno higieno in opravljanju vsakdanjih opravil," razlaga Kirn.

Športna aktivnost vpliva tudi na posameznikovo samopodobo in samozavest: "Vadba jih spodbudi in motivira, pri tem pa postajajo bolj samostojni. Zagotovo samozavest pripomore tudi pri njihovem vključevanju v družbo," je dodal.

Sodeloval je tudi z Bruno Alexandre, paraolimpijsko tekmovalko v namiznem tenisu, ki je leta 2016 v Riu osvojila medalje. Foto: osebni arhiv

"Naš primarni cilj je omogočiti vadbo tudi gibalno oviranim"

Kirn poudarja, da je njihov primarni cilj omogočiti vadbo tudi gibalno oviranim. "Za invalide je že sama pot do telovadnice lahko izjemno naporna," pravi.

Ne le, da jim vadba v fitnes centrih vzame dalj časa, zaradi logističnih težav je pot do telovadnice večkrat lahko tudi prenaporna. Kirn z nekaj posamezniki sodeluje tudi tako, da jih sam obišče na domu, a to ni rešitev za širšo populacijo gibalno oviranih oseb.

Skupaj s skupino strokovnjakov so zato gradili na ideji, da bi prilagojene vodene vadbe gibalno oviranim prinesli kar v njihov dom. Foto: osebni arhiv

Uporabniki izberejo program glede na zmogljivost

Svoje dolgoročne izkušnje dela z invalidi je tako pretvoril v spletni priročnik. "Spletna platforma jim omogoča zasebno vadbo doma, sami si lahko izberejo vaje glede na svojo stopnjo invalidnosti in svoje zmogljivosti. Poleg tega je aplikacija ustvarjena tako, da jih motivira."

Spletna platforma, ki je prilagojena tudi za mobilne telefone, je preprosta za uporabo. Posamezniki plačajo mesečno uporabnino, ki znaša 30 dolarjev. Potem si izberejo eno od petih stopenj težavnosti. "Peta stopnja je kar zahtevna, primerna za na primer starejše občane po kapi. Prva stopnja pa je na primer namenjena para- in tetraplegikom," pojasnjuje Kirn.

[video: 68018 / ]

Ko posameznik določi svojo stopnjo zmogljivosti, že lahko odpre vaje in začne telovaditi. Poleg opisa vsake vaje je priložen tudi video, da si uporabniki lažje predstavljajo, na kakšen način izvesti posamezno vajo.

Poleg vadbe uporabniki dobijo še znanje o prehrani

Poleg vodene vadbe uporabniki spletne platforme dobijo zapisane napotke o prehrani: "O tem, kako je zgrajen dober jedilnik, kaj je dobro jesti, zapisana je rdeča nit uravnotežene prehrane."

Tudi sam izpopolnjuje svoje znanje, med drugim se je v Grčiji udeležil seminarja za trenerje, ki delajo z invalidi in gibalno omejenimi. Foto: osebni arhiv

Kirn je dodal, da bodo vsi uporabniki spletne platforme tudi del zasebne podporne skupine na Facebooku, kjer jim bodo strokovnjaki pomagali in odgovarjali na vprašanja. "Enkrat mesečno bodo potekali tudi 'webinarji' na različne teme. Pripeljali bomo strokovnjake, ki bodo govorili na primer o prehrani," pravi Kirn.

Za zdaj je spletna platforma narejena v angleškem jeziku, saj je tako dostopna večji populaciji ljudi. "Naš cilj je, da jo do konca leta prevedemo v slovenščino," je še povedal Kirn.