Priklopite se na vadbo z Matejo in Galo. Čas je za akcijo! #video

Mateja Šmejic in Gala Lukman sta ustvarili spletno platformo Aktivna in Fit, kjer najdete ideje in natančna navodila za treninge v udobju domačega okolja, na katerega smo zaradi koronavirusa te dni obsojeni bolj ali manj vsi. Foto: osebni arhiv

Kot nakazuje trenuten položaj glede preventivnih ukrepov, s katerimi bi zajezili širjenje novega koronavirusa covid-19, bomo Slovenci še kar nekaj časa doma. In ker so tudi podvigi na prostem odsvetovani, da ne bi z morebitno poškodbo dodatno obremenili že tako obremenjenega zdravstvenega sistema, je najbolje ostati pri vadbi, kjer ni veliko tveganja.

Številni osebni trenerji in profesorji športne vzgoje so se v teh dneh močno angažirali in različne oblike vadbe prenesli tudi na splet. Brezplačno. Praktično in učinkovito.

Na Sportalu bomo vsak dan predstavili enega izmed njih.

Včeraj smo vam predstavili treninge, ki jih pripravlja ekipa Priprave Ljubljanski maraton (z njimi lahko telovadite vsak dan ob 18. uri na profilu na omrežju Facebook), danes pa se bomo posvetili vadbi, ki jo oblikujeta Mateja Šmejic in Gala Lukman iz ekipe Pravilnlajf. Vaje objavljata na profilu @aktivnainfit na družbenem omrežju Instagram.

To je njuna zgodba.

Dekleti želita poskrbeti, da tudi v teh težkih časih ne pozabimo na športno aktivnost in gibanje, ki pripomoreta k splošnemu zdravju in boljšemu počutju. Foto: osebni arhiv Gala Lukman in Mateja Šmejic sta lansko pomlad pod okriljem vadb Pravilnlajf ustvarili spletno platformo Aktivna in Fit (@aktivnainfit). Njun namen je bil, da na ta način razširita idejo t. i. online treningov doma, v naravi ali v obdobju, ko se njune vadbe ne izvajajo. Zdelo se jima je, da na ta način lahko pomagata tudi zdaj, ko smo zaradi preventivnih ukrepov vsi bolj ali manj doma.

Kako gibanje približati in ponuditi ljudem v teh težkih časih

"Glede na razmere s koronavirusom, ki so se poslabšale zelo hitro, sem nekega večera, ko sem se peljala z napol prazne ure bootcampa, razmišljala, kako lahko gibanje približam in ponudim ljudem tudi v teh časih, ko bodo osebni stiki in druženja omejena.

Foto: osebni arhiv Seveda sem najprej pomislila na platformo Aktivna in Fit ter na vse elektronske naprave, ki jih imamo tako rekoč ves čas ob sebi.

Na profilu na družbenem omrežju Instagram sem sestavila nekaj objav s to idejo in naletela na odličen odziv deklet. Poklicala sem Matejo in ji predstavila koncept, ki sem si ga zamislila.

Obe sva se strinjali, da bova vadbe ponudili brezplačno za vse, saj se zavedava, da časi niso lahki in da nihče ne ve, kaj nas še čaka," je ozadje projekta osvetlila Gala.

Trikrat tedensko videoposnetek s celotnim treningom

Tako zdaj na platformi @aktivnainfit trikrat tedensko objavita videoposnetek s celotnim treningom. Vadba je sestavljena tako, da jo vsaka sledilka lahko opravi doma, saj ne potrebuje nikakršnih pripomočkov, zgolj blazino.

Dvakrat tedensko pripravita še kakšen fit nasvet in objavita preprost recept.

Pripravljata tudi seznam vaj s slikovnim prikazom, ki jih lahko uporabniki in uporabnice en mesec izvajajo doma, dostopen pa jim bo kjerkoli in kadarkoli.

"Poskrbeli bi radi, da tudi v teh časih ljudje ne pozabijo na športno aktivnost in gibanje, ki pripomoreta k splošnemu zdravju in boljšemu počutju," pravi Gala.

