Samo sedem minut na dan in pripravljeni boste #video

Osebni trener Grega Engelman iz fitnes studia Feniks v ljubljanskih Stegnah se je pridružil projektu Telekoma Slovenije #vadidoma, ki je za lažjo in bolj osredotočeno telovadbo združil trenerje, vaditelje in inštruktorje funkcionalne vadbe, fitnesa, pilatesa in joge in njihove treninge.

Telovadite z Gregom Engelmanom #vadidoma

Treninge najdete na spletni strani neo.io/vadi-doma, uporabniki NEO Smartboxa pa si jih lahko ogledate na televiziji. Vse, kar morate storiti, je to, da pritisnite gumb z mikrofonom in rečete "vadba" ali pa "vadi doma".



Vadbe so razdeljene v sklope, in sicer Moč in krepitev, Zdrav um in telo, Za ženske, Za seniorje in Za pare.

Potrebujete samo svoje telo in brisačo

Engelman je svojo vadbo zasnoval tako, da za njeno izvedbo potrebujemo zgolj svoje telo, kakšen kos pohištva ali pripomočke, kot so razne elastike, blazine in kakšna ročna utež.

"Kdor doma nima ničesar od naštetega, lahko improvizira s plastenkami vode, brisačami ali nahrbtnikom, ki ga poljubno napolni oziroma obteži," svetuje Engelman.

Rutina je ključnega pomena

Poudarja, da je v tem obdobju, ko smo omejeni na življenje in delo doma, ključno, da vzpostavimo dnevno rutino, vanjo pa vključimo tudi telovadbo, redno in čim bolj kakovostno prehranjevanje ter sprehode v naravo.

"Pomembno je, da upoštevamo navodila pristojnih glede nedruženja. Ohranimo dobre medsebojne odnose s sostanovalci oziroma družino ter čim bolj pozitiven pogled na situacijo in življenje nasploh. Med sabo si pomagajmo in poskušajmo narediti največ, kar v dani situaciji pač lahko. Kriza se bo na neki točki končala, predvsem od nas pa je odvisno, v kakšnem psihofizičnem stanju jo bomo zapustili," sporoča.

Vsak dan lahko telovadite tudi z Andrejem Milutinovičem. Treningi v oddaji Svetovni prvak s kavča so na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 14.10 na Planet TV in Siol.net.

Pridružite se lahko tudi preostalim brezplačnim online vadbam: