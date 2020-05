Joga z Brigito Langerholc: 8. vadba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

Spodnji del telesa in priprava na svečo (poze):

1. Adho mukha svanasana - strešica

2. Bird dog

3. Tiger str.142

4. Puppy pose - poza kužka

5. Poza otroka - balasana

6. Setu bandha sarvangasana

7. Bridge pose- z iztegnjeno nogo navzgor

8. Viparita karani

9. Salamba sarvangasana - sveča (opis poze)

Lezite na hrbet. Ramena položite približno 3 prste stran od zgornjega roba vašega bloka/odeje. Poskrbite, da je vaš vrat poravnan z vašo hrbtenico.

Kolena pritegnite k prsim, medtem ko z dlanmi istočasno pritiskate ob tla.

Dvignite boke in se z nogami zazibajte navzgor ter preko glave nazaj, tako da so noge za vašo glavo, medtem ko teža vašega telesa počiva na ramenih.

Poravnajte svoje telo in se prepričajte, da je teža vašega celotnega telesa na ramenih brez občutka pritiska na vratu. Ramena so sedaj zelo blizu roba vašega bloka. Poravnajte vrat in glavo, tako da ležita v eni ravni liniji udobno na tleh.

Roke so na spodnjem delu hrbta in podpirajo vaš spodnji del hrbta.

Počasi dvignite eno nogo navpično v zrak in nato še drugo.

Vztrajajte v ravnotežju sveče in svoj pogled usmerite proti popku.

Ostanite tukaj vsaj deset vdihov.

Za prilagojeno različico lahko noge naslonite na steno, v kateri lahko ostanete tudi do 15 minut.

10. Položaj pluga - Halasana (opis poze)

Ta položaj sodi med zahtevnejše, izvedete ga tako, da se uležete na hrbet, roke imejte ob telesu, nato noge dvignite pod kotom 90 stopinj in jih nesite čez glavo na tla. Če čutite bolečine, zadržite položaj na mestu, kjer začutite bolečino. Ne obupajte, če se vam ne uspe z nogami dotakniti tal – vaja dela mojstra

