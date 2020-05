Joga z Brigito Langerholc: 10. vadba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

1. Pozdrav soncu

2. Asana: janu sirsasana (opis poze)

Usedite se na blazino in pokrčite desno koleno tako, da se bo desni podplat dotikal levega stegna. Desna peta naj počiva ob dimljah. Ovijte trak ali pas okoli zgornjega dela levega stopala. Trak močno povlecite in dvignite trup, raztegnite hrbtenico navzgor. Dihajte enakomerno 12-15 vdihov in izdihov. Ponovite na drugi strani.

2. Paschimottanasana: predklon preko obeh iztegnjenih nog

3. Marichyasana i- položaj raztezanja trupa in nog

4. Marichyasana iii

5. Supta kurmasana

Oddaja Joga z Brigito Langerholc je na sporedu ob torkih in četrtkih ob 14.10 na Planetu.

