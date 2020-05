Joga z Brigito Langerholc: 9. vadba

Na Planetu lahko jogo izvajate v družbi nekdanje vrhunske atletinje Brigite Langerholc Žager, ki zdaj deluje kot učiteljica joge, vizualizacije in dihalne tehnike. Vaje boste v udobju lastnega doma s pomočjo Brigite izvajali dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih ob 14.10.

Pranayama tehnika za sprostitev, ramena

1. Poza gora

2. Asana: stol

Začnite s pokončno držo. Roke so ob telesu. Vdihnite, noge pokrčite v kolenu in iztegnite roke nad glavo. Pazite, da kolena ne gredo čez linijo prstov na nogah.

Zadnjica je močno stisnjena. Medenico zvrnite navznoter, tako da močno stisnete zadnjico in notranje stegenske mišice. Pogled usmerite naprej ali navzgor in ostanite v položaju za 8-12 vdihov in izdihov. Ob vdihu iztegnite noge in se vrnite v začetni položaj.

Pozitivni učinki: krepi gležnje, kolena, stegenske mišice in hrbtenico, odpira nas v ramenskem obroču in prsnem košu.

3. Asana: stol z zasukom

4. Asana: strešica

5. Asana: položaj junaka, razteg pasu nad glavo in ob strani

6. Asana: razteg pasu za hrbtom,

7. Asana: stranski razteg s pasom

8. "Eagle arms"

9. Parsva balasana

Pojdite v položaj psa, to pomeni da ste na vseh štirih na blazini, potem pa greste s prednjim delom v predklon. Z izdihom desno roko iztegnite pod prsnim košom na levo stran telesa, leva roka naj gre v iztegnitev preko glave. Levo stran trupa, prsni koš odprite. Dihajte 8-10 vdihov in izdihov. Naredite asano še na drugi strani.

10. "Straight arm across chest"

11. Gomukhasana z rokami sklenjenimi za hrbtom

