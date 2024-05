Na teku trojk, osrednjem rekreativnem dogodku 66. prireditve Pot ob žici, s katero se v Ljubljani spomnijo osvoboditve leta 1945, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne, so na 29 km med vsemi zmagali Modri dirkači. Grega Šetrajčič, Andrej Mikelj in Matic Modic so progo zmogli v času ure, 51 minut in sedmih sekund.

Skupaj je bilo 1.410 prijavljenih trojk, ki so v članski konkurenci tekli na dveh razdaljah. Na najdaljši, na 29 km, so med tekmovalkami, ime ekipe so si nadele po svojih imenih, slavile Maša Jamnik, Barbara Klinar in Lena Repinc (2:27:11). Med trojkami so bili med mešanimi ekipami najboljši Mizuno elitni rekreativci. Slednji so v sestavi Katja Juhart, Jakob Korenč in Damjan Repar potrebovali do cilja dve uri, 13 minut in deset sekund.

Med tekači so bili na najdaljši razdalji za Modrimi dirkači drugi SelectBox (1:55:20), Matej Šturm, Vito Kunstek in Blaž Orešnik so zaostali dobrih pet minut, tretja je bila ekipa Tum (1:56:44) v sestavi Tadej Osvald, Uroš Avguštinčič in Matej Letojne.

Urbane tekačice Jasmina Kozina, Jasna Platovšek in Mateja Adrović so bile druge z zaostankom dobrih šestih minut za zmagovalkami (2:33:18). Tretja je bila ekipa ZvitoREPke (2:34:23), Rebeka Petrovčič, Ela Jenčič, Petra Forjanič.

Dve minuti in sekundo za zmagovalci v mešani konkurenci je bila druga ekipa Trisport (2:14:11) s Tomažem Pilihom, Tatjano Kompan in Janom Lipovškom, tretji pa člani RSCoachings (2:18:15) Rok Svetko, Tomaž Koprivec in Katja Martinšek.

Pri teku trojk je ključno sodelovanje in tovarištvo

Na krajši, na 12,5 km, je bila prva med vsemi trojka Mizuna Slovenije Domen Hafner, Matej Kralj in Jan Kokalj, slednji je večkratni državni reprezentant v krosih in v tekih na razdaljah na stadionih. Ekipa GoFaKr je bila prva med atletinjami z Nejo Kršinar, ki ima drugi slovenski maratonski izid vseh časov, Niko Fajfar in Špelo Gonzo (49:09). Modri dirkači so slavili tudi v mešani sestavi na tej razdalji, v 48:43 minute so progo pretekli Anže Obreza, Jakob Mulej in Katarina Pišotek.

Tek trojk sicer nima velikega tekmovalnega pomena ter tudi ne primerjave v evropskem ali svetovnem merilu. Ključno pri teku trojk je namreč sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni dosežek trojice.