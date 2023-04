Prireditev, ki je namenjena vsem

Ljubljana bo od 4. do 6. maja gostila tradicionalno, že 65. prireditev Pot ob žici. Gre za največjo športno-rekreativno prireditev v Sloveniji, ki vsako leto privabi okoli 30 tisoč udeležencev. Največ se jih zbere na pohodu okoli Ljubljane in obudi spomin na čas, ko je Ljubljano med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica okupatorjev.

Kot so danes poudarili na Mestni občini Ljubljana, je prireditev namenjena vsem, tako najmlajšim kot starejšim, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja in želijo preživeti dan v dobri družbi, sproščenem vzdušju ter spoznati Ljubljano s pohodniške perspektive.

V četrtek, 4. maja, bo kot običajno najprej pohod za vrtce, v petek sledi pohod za osnovne in srednje šole, sobota pa je namenjena tako teku trojk v različnih kategorijah kot krajšemu rekreativnemu pohodu za spominsko značko ter pohodu na 35 kilometrov za spominsko medaljo v dolžini celotne poti ob žici.

"Prireditveni prostor bo na Kongresnem trgu in Trgu republike, kjer bodo izdaja startnih številk ter spremljevalni objekti. Prireditev se bo tudi letos končala s kulturnim programom. Med 10.30 in 11.30 bo nastop partizanskega pevskega zbora, sledi razglasitev priznanj, nato še nastop šolskih pevskih zborov," je med drugim povedala vodja projekta Barbara Železnik, tudi direktorica Timinga Ljubljana.

Vsi udeleženci bodo imeli na voljo tudi javni brezplačni prevoz

Za zdaj je za pohod ob žici prijavljenih 8.500 vrtčevskih otrok, 15 tisoč šolarjev ter 1.265 trojk, medtem ko prijave na oba pohoda potekajo do začetka prireditve, je pojasnila Železnikova in dodala, da večjih zapor po Ljubljani zaradi prireditve ne bo.

"Vse prireditve organiziramo po načelu sistema brez odpadkov oziroma s čim manj odpadki, zato smo namestili še tri nove pitnike. Vsi udeleženci bodo imeli na voljo tudi javni brezplačni prevoz, na pohodu pa lahko sodelujejo s kartončkom ali spletno aplikacijo," je še povedala vodja tekmovanja. Največje rekreativne prireditve v Sloveniji se bo letos spet udeležil tudi župan Zoran Janković.

Lanskega pohoda, s katerim Ljubljana zaznamuje mestni praznik, prvega po dveh letih koronskega premora, se je udeležilo 23.151 pohodnikov in 2.670 tekačev na teku trojk.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Že od leta 1946

Pohod Poti ob žici vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko ima Ljubljana praznik v spomin na svojo osvoboditev leta 1945. Pot poteka po trasi, kjer so italijanski okupatorji skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo iz bodeče žice.

Pohodi po trasi žice potekajo vse od leta 1946. Leta 1957 se je na pobudo okrajnega odbora Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Ljubljana začel Partizanski pohod ob žici okupirane Ljubljane, ki je bil prvo leto le tekmovanje ekip tekačev z nahrbtniki in puškami.

V naslednjih letih je postal množičen, imenovali pa so ga različno. Od leta 1964 do leta 1989 je potekal pod nazivom Pohod po poteh partizanske Ljubljane, od leta 1990 do leta 1993 je bil Pohod po poteh svobodne Ljubljane, od leta 1994 do leta 1996 Objemi naše mesto - Pohod, med letoma 1997 in 2004 Pohod Ljubljana, od leta 2005 pa ima zdajšnji naziv.

Ministrstvo za kulturo je leta 2016 pohod Pot ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine.