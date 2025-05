Modri dirkači zmagali na teku trojk, na pohodu več tisoč ljudi

Ekipa Modri dirkači v sestavi Luka Ljubič, Andrej Mikelj in Janez Mulej so s časom ure, 11 minut in 54 sekund zmagali na 20 kilometrov na teku trojk v okviru 67. pohoda Pot ob žici, ki poteka ob osemdeseti obletnici osvoboditve Ljubljane. Sobota je že tretji dan rekreativnega dogodka v prestolnici, ko se je na pohod odpravilo več tisoč ljudi, že v četrtek in petek jih je bilo okoli 21.000.

Tek trojk na 20 kilometrov je v slovenski prestolnici novost, kar se tiče razdalje, doslej je bil devet kilometrov daljši. Na cilj na Kongresnem trgu so za Modrimi dirkači drugi pritekli člani Gorenjske trme Jure Lapajne, Primož Porenta in Anže Roblek (1:12:32), tretji pa Modri dirkači Do Suza Jure Dolinšek, Uroš Komac in Matt Morley (1:21:01).

Med ženskami so v absolutni konkurenci najhitrejši čas dosegle predstavnice športnega društva Nanos Podnanos, Saša Pisk, Klementina Lemut in Lucija Krkoč so tekle 1:24:36. Za ekipo Kejžar team so Katja Juhart, Urh Ušeničnik in Jan Trček s časom 1:22:00 zmagali v mešani konkurenci.

Na krajši razdalji, 12,5 km, so v absolutni konkurenci prvi v cilj pritekli člani gimnazije Šiške 15 Klemen Vilhar, Timotej Bečan in Mark Gavrič s časom 43:56. Med tekačicami so slavile članice AK Škofja Loka 2 Lia Trdina, Tia Vončina in Tjaša Maradin s 54:17. Domen Hafner, Jan Kokalj in Nina Gubanc so v ekipi Mizuno Slovenija s 46:09 zmagami med mešanimi trojkami.

Več tisoč ljudi se je odpravilo na pohod Pot ob žici. Foto: Bor Slana/STA Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke. Najpomembnejši je tretji, najšibkejši člen ekipe, ki je upoštevan kot končni čas trojke.

Drugi dan 67. pohoda Poti ob žici je bilo po navedbah organizatorjev na trasah v središču mesta in okrog Ljubljane na pohodu prek 17.000 šolarjev in srednješolcev. Ob tem so se jim pridružili tudi nekateri vrtci, kar pomeni, da je skupna številka pohodnikov v dveh dneh presegla 21.000 udeležencev. V četrtek je bilo v slabem in deževnem vremenu na trasi že nekaj pod 3000 malčkov iz vrtcev.

Pot poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico.