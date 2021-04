Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi epidemije novega koronavirusa, tudi letos odpade klasična izvedba Pohoda - Pot ob žici in teka trojk. Pri Timingu Ljubljana so se odločili, da namesto tega izvedejo virtualni tek trojk, po Poteh spominov in tovarištva pa se lahko odpravite v lastni izvedbi.