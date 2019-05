Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

63. Pohod - Pot ob žici in tek trojk

V Ljubljani je danes potekalo sklepno dejanje 63. pohoda Pot ob žici. V treh dneh se je pohoda in teka trojk udeležilo več kot 39 tisoč udeležencev.

V Ljubljani je danes potekalo sklepno dejanje 63. pohoda Pot ob žici. V treh dneh se je pohoda in teka trojk udeležilo več kot 39 tisoč udeležencev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

63. pohod Pot ob žici mineva v znamenju rekordov. Rekordna je bila namreč številčna udeležba med udeleženci daljšega (35 kilometrov po Poti spominov in tovarištva) in krajšega pohoda, kjer se pohodniki vrvežu priključujejo in ga tudi zapuščajo na eni izmed osmih kontrolnih točk. Pestro je bilo tudi na teku trojk, kjer so zmagovale prav tiste trojke, ki so enega od manjkajočih členov našle v zadnjem hipu.

V zelo prijaznih vremenskih pogojih, nad prestolnico je danes dopoldne sijalo sonce, živo srebro pa se je zadrževalo nekje med 15 in 18 stopinjami Celzija, se je za pohod po Poteh spominov in tovarištva, ki vodi po poteh okupirane Ljubljane, odločilo rekordno število pohodnikov.

Padel je rekord v številu udeležencev

Podrli so rekord iz leta 2016, ko se je za vso 35-kilometrsko pot odločilo 9.546 pohodnikov, in novo letvico postavili na številki 10.779 pohodnikov.

Če tej številki dodamo še dobrih pet tisoč vrtčevskih otrok, več kot 14 tisoč osnovnošolcev, ki so danes večinoma imeli delovno soboto, skoraj 2.500 dijakov in skoraj 1.800 pohodnikov na krajši razdalji, ter 944 trojk na 12,5 kilometra, 139 trojk na kraljevskih 29 kilometrov in 522 v kategoriji osnovno- in srednješolcev, ugotovimo, da se je 63. tridnevne prireditve pohod Pot ob žici udeležilo več kot 39 tisoč udeležencev.

Prireditev, ki je za številne Ljubljančane, s katerim smo se danes pogovarjali, ena od najljubših športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji, organizirata Mestna občina Ljubljana (župan Zoran Janković je tekače na teku trojk s podeljevanjem "petk" pozdravljal na štartu) in Timing Ljubljana.

Bistvo teka trojk je sodelovanje in skrb za najšibkejši člen v trojki. Nekateri tekači so si pri tem pomagali kar s trakovi ali elastikami. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Manj članskih in več šolskih trojk

Njen direktor Gojko Zalokar nam je povedal, da opažajo upad udeležbe na teku trojk v članski konkurenci, kar pripisuje poplavi tekaških dogodkov v Sloveniji, je pa razveseljiv podatek, da narašča zanimanje za trojke v šolskih kategorijah.

V nasprotju z Ljubljanskim maratonom na teku trojk, ki so se razvile iz zgodbe o tovarištvu in solidarnosti, v ospredju ni tekmovalnost (čeprav je ta pri nekaterih zelo močno izražena), ampak zabava in druženje, opaža Zalokar. "Pri teku trojk je ključen ekipni duh." Pri končnem rezultatu se namreč upošteva čas najšibkejšega člena v trojki.

Na daljši razdalji je slavila trojka v sestavi Jan Samide, Uroš Rozman in Primož Porenta, ki so 29 kilometrov po zelo razgibanem terenu pretekli v času ure in 57 minut. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kraljevska zmaga pod dvema urama

Na kraljevski 29-kilometrski razdalji je zmagala trojka v sestavi Jan Samide, Uroš Rozman in Primož Porenta. Bili so edini, ki so na daljši razdalji tekli pod dvema urama (1:57:50).

Porenta, zmagovalec lanskega Triglav teka na Brdu pri Kranju, ki se zadnje obdobje poleg kolesarstva (je eden od najboljših slovenskih amaterskih kolesarjev) vse bolj posveča teku, tudi gorskemu, je bil v cilju videti precej sveže.

"Trojko smo premišljeno sestavili, želeli smo si rezultata okrog ure in 57 ali 58 minut, in nam je uspelo. Najtežje je bilo na Golovcu, kjer je zaradi blata trasa precej počasna. Glede na vse to je rezultat odličen."

Trojica je od desetega kilometra tekla bolj kot ne svoj ritem, brez bližnjih zasledovalcev.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Rezultati teka na 29 km Moške ekipe: 1. Jan Samide, Uroš Rozman in Primož Porenta (Atletsko društvo Olimpik) 1;57:50 2. Mirko Janjatovič, Janez Ferlic in Andrej Mikelj (SPORTX) 2;02:33 3. Denis Guzelj, Miroslav Nikolič in Danilo Šimnic (Intersport) 2;04:50 Mešane ekipe: 1. Matej Poljanšek, David Pagon in Saša Pisk (MAT BOY INŠTALACIJE TEAM) 2;12:19 2. Andrej Trojer, Ana Radivo in Sandi Furlan (ŠD Nanos 1) 2;13:39 3. Boštjan Potočnik, Klara Ljubi in Boštjan Urankar (Ski servis PIFO Kranj) 2;14:42 Ženske ekipe: 1. Katja Martinšek, Maja Matić in Jasna Stokanovič (CEP Slovenija) 2;37:07 2. Karmen Vavkman, Ksenja Čižman in Tatjana Bučan (Šmarnogorska blond naveza) 2;44:48 3. Vesna Pavlovič, Barbara Kraigher in Špela Štupnik (Športna dekleta) 2;44:48

Na 12.5 kilometrov je zmagala trojka v sestavi Matej Štrum, Timotej Bečan in Gašper Bregar. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Stari znanci na 12,5 kilometra

Na 12,5 km sta se zmage veselila lanska in predlanska zmagovalca Gašper Bregar in Timotej Bečan (42:12), ki sta v trojko namesto Mirana Cveta, ta je tekmo izpustil zaradi bolezni v družini, v zadnjem hipu povabila Mateja Šturma.

"Lanski rezultat smo izboljšali za minuto, čas smo nadoknadili predvsem na spustih, zato smo lahko zadovoljni," je povedal Bregar, tretjič zapored zmagovalec teka trojk na 12,5 kilometra, leta 2016 pa je s trojko slavil tudi na daljši razdalji.

Gorski tekač Gašper Bregar je na teku trojk slavil že trikrat zapored na krajši, leta 2016 pa tudi na daljši razdalji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Drugega junija ga na Ratitovcu čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo v gorskem teku, današnja tekma pa dobrodošel trening za sezono, ki sledi. "Tek trojk je izjemna tekma, v kateri do izraza pride naše sodelovanje. Ko gre enemu slabo, ga spodbujamo in obratno, to je bistvo. Danes nam je to v popolnosti uspelo."

Slovenski maratonec Primož Kobe po operaciji pete išče zmagovite občutke. Jeseni si želi nastopiti na ljubljanskem ali newyorškem maratonu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kobe tlakuje pot v stare tekaške tirnice

V drugouvrščeni trojki (KKK Roman Kejžar) je skupaj z Antonom Kosmačem in Robertom Kotnikom, ki je zaostal pri vzponu na Golovec, tekel tudi Primož Kobe, ki se po več kot petih mesecih po operaciji leve pete počasi in potrpežljivo vrača v stare tekaške tirnice. Izkušena trojka, ki ima za seboj vrsto nastopov na največjih tekmovanjih, je za dobrih 12 kilometrov potrebovala 44 minut in 18 sekund.

V teku na 29 kilometrov se je združilo 139 trojk:

"Za nastop na teku trojk sem se odločil predvsem zaradi zabave in druženja s starimi trening partnerji. V levi peti ob preobremenitvi občasno še začutim topo bolečino, se pa stanje izboljšuje. Čas celi rane," je bil optimističen Kobe, ki si v bližnji prihodnosti želi nastopiti vsaj na Nočni 10ki in Teku štirih mostov.

Ambicije pa so seveda še precej višje. "Jeseni si želim nastopiti na Ljubljanskem maratonu ali na maratonu v New Yorku. Letos mineva ravno deset let od mojega nastopa v New Yorku, ob obletnici bi izkušnjo lahko ponovil. V kratkem se bom moral odločiti, je pa doma še vedno najlepše," je priznal 37-letni Novomeščan, ki v začetku oktobra tudi letos organizira Novomeški polmaraton. 42-kilometrsko razdaljo je nazadnje odtekel lani v Atenah, le nekaj dni pred operacijo pete.

V kategoriji mešanih trojk so zmagali Matic Plaznik, Luka Kramarič (zmagala sta že lani) in Laura Guzelj Blatnik, ki je vskočila namesto Neje Kršinar. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V kategoriji mešanih trojk so slavili Matic Plaznik, Luka Kramarič (zmagala sta že lani) in Laura Guzelj Blatnik. Tudi ta trojka je bila sestavljena čez noč. "Fanta sta me v sredo poklicala, da sta ostala brez tekačice (Neje Kršinar), tako sem vskočila jaz," se je smejalo tekačici na dolge proge, sicer pa študentki matematike.

Rezultati teka na 12.5 km Moške ekipe: 1. Matej Štrum, Timotej Bečan in Gašper Bregar (GLEDRING - WITHCAR 2) 42:12 2. Primož Kobe, Anton Kosmač, Robert Kotnik (KKK KEJŽAR TEAM) 44:18 3. Benjamin Črv, Vili Črv in Miha Ličef (Ličo TV) 45:06 Mešane ekipe: 1. Matic Plaznik, Laura Guzelj Blatnik, Luka Kramarič (GLEDRING - WITHCAR) 46:54 2. Matevž Schaubach, Bojan Fijavž in Jasmina Pitamic Vojska (Atletska reprezentanca Slovenske vojske) 47:10 3. Peter Kastelic, Žiga Macedoni in Barbara Černič (GiBit mega mix vol12) 48:59 Ženske ekipe: 1. Andreja Gorčan, Tjaša Žalig, Katarina Sočič (Prekmurske srnice) 57:41



2. Mojca Habič, Polona Kukovec, Vesna Dolenc (3 Srnice) 58:03



3. Lea in Ula Einfalt, Urška Poje (Duck Duck Goose) 59:56

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pomembno je sodelovati (se družiti in zabavati)

V primerjavi s trojkami, ki so posegle po najvišjih mestih, pa večina udeležencev teka trojk pozornosti ni namenjala uvrstitvi, temveč druženju.

Med takšnimi je bil tudi Mario Ponjavić, tekač iz Jesenic, ki se je po hudi poškodbi v avtomobilski nesreči pred 20 leti vsega v življenju moral naučiti na novo. Tudi hoje, ki je počasi prerasla v tek. Ponjavić, ki je v intervjuju za naš medij priznal, da pri teku pozabi na vse, zato pogosto pretirava, je šele danes, ko se ni oziral na štoparico, v celoti doživel lepoto slovenske prestolnice. "Videl sem vse okrog sebe, začudil sem energijo, neverjetno," je bil navdušen v cilju.

Mario Ponjavić je tokrat prvič tekel brez misli na štoparico in se precej drugače kot je bil vajen do zdaj, naužil lepot slovenske prestolnice. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Teka trojk se je udeležila tudi vnukinja legendarne tekačice Helene Žigon, prav tako Helena (Žavbi), ki je združila moči z Jasmino Kozina Praprotnik (avtorico biografije o Heleni Žigon in Kazimiri Lužnik) in Zalo Praprotnik. Nasmejana trojka je osvojila drugo mesto v kategoriji veterank.

Zala Praprotnik, Jasmina Kozina Praprotnik in Helena Žavbi, vnukinja legendarne tekačice Helene Žigon, so s trojko Praprotnikovi in Helena med veterankami osvojile drugo mesto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Verjetno eno najbolj trofejnih in izkušenih trojk v zgodovini teka trojk pa so sestavljali Ana Jerman, Marijan Krempl in Milan Kotnik, ki se teka trojk udeležujejo že vse od leta 1982. A še bolj kot tradicija udeleževanja teka trojk je pohvalno dejstvo, da se je Kotnik, sicer jugoslovanski prvak na 3.000 metrov za zaprekami, na tekaške steze uspel vrniti po dveh hudih možganskih kapeh leta 2006. "Danes smo zmagovita ekipa," je bila zadovoljna Jermanova, mama nekdanjega smukaškega šampiona Andreja Jermana, "tako smo srečni, ker smo skupaj."

Milan Kotnik, Ana jerman in Marijan Krempl: izkušena tekaška trojka z dolgo kilometrino. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tekli so tudi uslužbenci Cankarjevega doma, ki so se združili v štiri trojke z imenom Cankarjev bataljon. "Teka trojk se udeležujemo tretje leto zapored. Vsi smo vključeni v projekt Šport na delovnem mestu, tukaj pa promoviramo kulturo v teku," je povedala gospa Janja, ki so jo kolegi izbrali za svojo medijsko predstavnico.

Sodelavci Cankarjevega dma so se združili v trojke Cankarjevega bataljona. Foto: A. T. K.

Foto: A. T. K.

Teka trojk se že tradicionalno udeležuje tudi restavrator-konservator Gorazd Lemajič, eden od najpomembnejših členov pri lanski obnovi Aljaževega stolpa. "Mislim, da danes na teku trojk tečem že desetič, z veseljem sem ugotovil, da sem kar za sedem minut izboljšal svoj najboljši rezultat. Bržkone prav zaradi lanskega Triglava, ki mi je dal veliko kondicije." Povedal je, da danes pogosteje kot teče hodi v hribe, poleg teka trojk pa se redno udeležuje tudi Ljubljanskega maratona.

Tudi restavrator-konservator Gorazd Lemajič, ki je bil eden ključnih mož pri obnovi Aljaževega stolpa, je reden udeleženec teka trojk. Po zaslugi pogostega obiskovanja Triglava zaradi službenih obveznosti je za kar sedem minut izboljšal svoj najboljši čas. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nekateri so tek vzeli tudi kot del protokola, ki spada k fantovščini. Med njimi je bil tudi Miha iz Ljubljane, ki so mu prijatelji pripravili trojko z napihljivim flamingom. "Vedel sem samo to, da me zjutraj poberejo, vse ostalo je presenečenje," se je smejalo bodočemu ženinu.

Miha iz Ljubljane je tek trojk doživljal povsem unikatno - kolegi so mu pripravili prav posebno fantovščino. Foto: A. T. K.