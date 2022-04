Na pohodu Pot ob žici pričakujejo več kot 30 tisoč udeležencev

Ljubljanski župan Zoran Jankovič je udeležence pozval, naj pustijo avtomobile na parkiriščih in pridejo na vstopne točke za pohod ter v središče z mestnimi avtobusi, ki bodo zanje v petek in soboto brezplačni.

Dogodek ostaja tudi v krogu tistih, za katere velja, da so brez odpadkov, zato so tudi povečali število pitnikov ob trasi, ki jih je zdaj 51.

Ob trasi je zdaj že 51 pitnikov. Foto: Ana Kovač

Za članski tek trojk, start bo na Stritarjevi ulici, je udeležbo že napovedalo okrog 700 ekip, zadnji rok za prijave pa je jutri, v sredo. Cilj bo na Kongresnem trgu, pomožni objekti pa bodo na Trgu republike.

V soboto, 7. maja, se bo tek trojk za članske in veteranske kategorije na 12,5 kilometra začel ob 9. uri, pol ure pozneje pa na 29 kilometrov. Tek trojk na tri kilometre za osnovne šole se bo na Livadi začel ob 9.10, deset minut prej za srednje šole, ob 9.20 pa bo start novega teka trojk za profesorje.

Foto: STA

Barbara Železnik, vršilka dolžnosti direktorice izvajalca prireditve Timinga Ljubljana, je povedala, da bosta razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji 7. maja ob 11.30 na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe bodo prejele spominske majice ob prevzemu startnih številk.

Najbolj množičen je pohod. Prijave zanj niso potrebne. Udeleženci se od šeste ure naprej registrirajo na vhodnih kontrolnih točkah Vič, Šiška, Bežigrad, Jarše, Polje, Fužine, Golovec, Rudnik in Livada, kjer dobijo brezplačen kontrolni kartonček, s katerim pri naslednjih točkah zbirajo žige.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Cilji bodo odprti do 17. ure, vsak lahko prehodi razdaljo po lastni želji, tisti, ki bodo opravili celotno pot v dolžini 35 kilometrov, pa bodo dobili posebno kolajno.

Sklepno dogajanje bo tudi letos na Kongresnem trgu. V kulturnem programu bodo tradicionalno nastopili pevci Partizanskega pevskega zbora, ob koncu pa bo ob 12. uri še koncert Eve Boto s skupino.

Prireditev bodo v četrtek tradicionalno odprli otroci iz ljubljanskih vrtcev, drugi dan pohoda pa je namenjen osnovnim in srednjim šolam.

Foto: Ana Kovač

Po poteh okupirane Ljubljane



Rekreativna prireditev Poti ob žici vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa zaznamuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli slovenske prestolnice, ki jo je v času druge svetovne vojne okupator obdal z žico.

Prireditev je enkratna in svojstvena. Kot osrednji del ob sobotah poleg pohoda poteka poseben tek trojk, ki nima neposrednega tekmovalnega pomena in primerjave v svetovnem ali evropskem merilu. Ključna pri teku trojk sta sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni čas trojke.