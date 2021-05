Zaradi epidemioloških razmer tudi letos organizirane prireditve Pot ob žici – ta poteka vsako leto zadnji konec tedna pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa zaznamuje konec druge svetovne vojne – ne bo, se pa pohoda po poteh okrog prestolnice, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in pozneje nemških okupatorjev, in teka trojk lahko lotite v lastni režiji.

Foto: Ana Kovač

Virtualni tek trojk še do nedelje

Tek trojk še do nedelje poteka virtualno (tečete lahko kadarkoli in kjerkoli, le rezultat zabeležite v eno od tekaških aplikacij), pohoda pa se lahko lotite kadarkoli.

Tek trojk lahko odtečete še do nedelje. Foto: Guliverimage

Rezultati virtualnega teka trojk bodo 13. maja objavljeni na spletni strani pohod.si.

Če zbirate žige, ne pozabite na blazinice!

Obiske na devetih kontrolnih postajah lahko zabeležite z aplikacijo Pot ob žici (ta kontrolne točke, evidenco že prehojenih poti, opis poti in GPS zemljevid) ali pa si žig odtisnete v natisnjeno zloženko. Najdete jo na povezavi.

V tem primeru ne pozabite blazinic za žig, te vam bodo prišle še kako prav.

Foto: Ana Kovač

Spoštuje navodila NIJZ

Timing Ljubljana, ki skupaj z mestno občino Ljubljana bedi nad pohodom, udeležence poziva, naj upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), naj torej hodijo posamično oziroma v krogu družine in bodo pozorni na razdaljo med sprehajalci. Na pot naj se podajo v smeri urinega kazalca.

Medalje za opravljeno pot, ki je dolga skoraj 35 kilometrov, boste v prostorih Timinga Ljubljana na Staničevi v Ljubljani lahko prevzeli takoj, ko se bodo epidemiološke razmere izboljšale in bodo spet odprli vrata. To velja tudi za pohodnike, ki so ali bodo pot prehodili v drugih terminih in bodo za beleženje točk uporabili mobilno aplikacijo ali zloženko.