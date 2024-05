Ljubljana bo med 9. in 11. majem obdana s tekači in pohodniki na že 66. prireditve Pot ob žici. To je ena največjih športno-rekreativno prireditev v Sloveniji, ki vsako leto privabi okrog 30.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, 11. maja, ko bo tek trojk, lani se jih je pomerilo 1265.

V vseh dnevih je bilo v 2023 še več kot 13.000 pohodnikov in skoraj 4000 tekačev.

Prevzem startnih številk in majic bo tudi letos na Kongresnem trgu, starta na Stritarjevi ulici v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC.

Na 12,5 km se bo tek začel v soboto tek ob 9. uri, na 29 km pa ob 9.30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.

Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 uri na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe bodo prejele spominske majice ob prevzemu štartnih številk.

Tek trojk nima neposrednega tekmovalnega pomena ter tudi ne primerjave v evropskem ali svetovnem merilu. Ključno pri teku trojk je namreč sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni dosežek trojice.

Tek trojk za osnovne šole in za srednje šole se bo s startom na Galjevici začel ob 9. uri. Vrtec se vključi v pohod med 9. in 10. uro na mestu, ki mu najbolj ustreza in ga zaključi na točki, ki jo je prijavil ob prevzemu kartončkov. Cilji bodo odprti do 13. ure. Ob 9.20 pa bo start teka trojk za profesorje, ki je bila lanska novost dogodkov.

Največ udeležencev se zbere na pohodu okoli Ljubljane, s tem se obudi spomin na čas, ko je slovensko prestolnico med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica okupatorjev. Pohod poteka vsako leto od četrtka do sobote okrog 9. maja, ko Ljubljana praznuje svojo osvoboditev leta 1945, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne.

Pot poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, kjer so italijanski okupatorji skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo iz bodeče žice. Ministrstvo za kulturo je leta 2016 Poti ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine.

Ljudi spodbuja, da živijo aktivno in zdravo

Prireditev je po navedbah Mestne občine Ljubljana od vsega začetka povezana z ohranjanjem spomina na zgodovino Ljubljane in je eden od pomembnih gradnikov identitete mesta. Poleg ohranjanja zgodovinskega spomina vsakoletni pohod ljudi spodbuja, da živijo aktivno in zdravo, da se družijo med seboj in da skrbijo za svoje okolje.

Lani so med moškimi trojkami na 29-kilometrski razdalji zmagali Martin Ocepek, Luka Ljubič in Andrej Mikelj, ki so si nadeli ime Helios Resins. Drugi so bili Posavci (Ambrož Rožman, Miha Povšič, Gregor Bučar), tretji pa Filter team (Žiga Koprivnik, Aleš in Pavel Debeljak).

Med ženskami je na najdaljši razdalji zmagala ekipa PwC, ki so jo sestavljale Katja Juhart, Ana-Marija Horvat in Petra Tramte. Druge so bile Gazelce v postavi Rebeka Dolinar, Petra Forjanič, Špela Jerkič, tretje pa Nasmejane (Jasna Stokanovič, Barbara Radoš, Vesna Pavlovič).

V mešani kategoriji so bili najboljši Matej Poljanšek, David Pagon in Saša Pisk, zbrani v ekipi Mat Boy Inštalacije Team.

Na 12,5 kilometra je med moškimi zmagala ekipa Modri dirkači No.1, ki so jo sestavljali Janez Mulej, Klemen Vilhar in Primož Kobe, med ženskami je bila na tej razdalji najboljša ekipa Kokoške na begu v postavi Andreja Gorčan, Tjaša Žalig in Breda Škedelj, med mešanimi trojkami pa so zmagali Aleš Lindič, Anja Fink in Još Žnidaršič, ki so si nadeli ime Dolenjske rakete.