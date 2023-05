Osrednji del Pohoda ob žici ponovno privabil več tisoč ljudi, pomerilo se je tudi 1265 trojk

Osrednjega dela tradicionalnega Pohoda ob žici, ki zajema tek trojk in 35-kilometrski pohod, se je udeležilo več kot 13.000 pohodnikov in skoraj 4000 tekačev, je za STA ocenila direktorica Timinga Ljubljane, Barbara Železnik. S pohodom so letos 65. leto obudili spomin na čas, ko je Ljubljano med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica. Del prireditve je tudi tek trojk v različnih kategorijah na 29, 12,5 in tri kilometre, ki jih je bilo letos na startu 1265.

Tridnevna prireditev, ki vsako leto privabi več deset tisoč udeležencev, se je začela v četrtek s pohodom otrok iz ljubljanskih vrtcev.

Četrtkovega pohoda se je udeležilo skoraj 6000 otrok, na petkovem pohodu šolarjev, pa je sodelovalo približno 13.000 šolarjev, je za STA danes pojasnila Železnikova, ki skupaj z Mestno občino Ljubljana organizira dogodek Pot ob žici.

"Danes pa se je na trasi po vsej verjetnosti sprehajalo okoli 10.000 pohodnikov na dolgi razdalji in približno 3000 na kratki razdalji," je dejala Železnik.

V teku trojk s ciljem na Kongresnem trgu je po podatkih organizatorjev nastopilo skupno 1265 trojk, ki so se podale na 3,5, 12,5 in 29 kilometrov dolge proge. Tekači so se pomerili na vzhodni trasi Poti okoli Ljubljane s startom na Stritarjevi ulici ter ciljem na Kongresnem trgu.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Med moškimi trojkami so na 29-kilometrski razdalji zmagali Martin Ocepek, Luka Ljubič in Andrej Mikelj, ki so si nadeli ime Helios Resins. Drugi so bili Posavci (Ambrož Rožman, Miha Povšič, Grego Bučar), tretji pa Filter team (Žiga Koprivnik, Aleš in Pavel Debeljak).

Med ženskami je na najdaljši razdalji zmagala ekipa PwC, ki so jo sestavljale Katja Juhart, Ana-Marija Horvat in Petra Tramte. Druge so bile Gazelce v postavi Rebeka Dolinar, Petra Forjanič, Špela Jerkič, tretje pa Nasmejane (Jasna Stokanovič, Barbara Radoš, Vesna Pavlovič).

V mešani kategoriji so bili najboljši Matej Poljanšek, David Pagon in Saša Pisk, zbrani v ekipi Mat Boy Inštalacije Team.

Na 12,5 kilometra je med moškimi zmagala ekipa Modri dirkači No.1, ki so jo sestavljali Janez Mulej, Klemen Vilhar in Primož Kobe, med ženskami je bila na tej razdalji najboljša ekipa Kokoške na begu v postavi Andreja Gorčan, Tjaša Žalig in Breda Škedelj, med mešanimi trojkami pa so zmagali Aleš Lindič, Anja Fink in Još Žnidaršič, ki so si nadeli ime Dolenjske rakete.

Brez večjih sprememb

Večjih sprememb glede poteka prireditve po besedah Železnikova letos ni. Spremenila se je trasa teka trojk za šolarje, ki so jo preselili k Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, vse drugo pa poteka tako kot vsako leto.

Prireditev se je končala s kulturnim programom, na katerem tako kot vsako leto nastopa partizanski pevski zbor, letos pa so organizatorji dali priložnost zborom osnovnih šol Kosez, Valentina Vodnika in Novih Fužin, je pojasnila.

Pohodi po trasi žice potekajo od leta 1946. Leta 1957 se je na pobudo okrajnega odbora Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Ljubljana začel Partizanski pohod ob žici okupirane Ljubljane, ki je bil prvo leto le tekmovanje ekip tekačev z nahrbtniki in puškami.

V naslednjih letih je postal množičen, imenovali pa so ga različno. Od leta 1964 do leta 1989 je potekal pod nazivom Pohod po poteh partizanske Ljubljane, od leta 1990 do leta 1993 je bil Pohod po poteh svobodne Ljubljane, od leta 1994 do leta 1996 Objemi naše mesto - Pohod, med letoma 1997 in 2004 Pohod Ljubljana, od leta 2005 pa ima zdajšnji naziv.

Ministrstvo za kulturo je leta 2016 pohod po Poti ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine.