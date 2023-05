Na pohod Pot ob žici skoraj šest tisoč predšolskih otrok #video

Začela se je najbolj množična športnorekreativna prireditev, že 65. pohod Pot ob žici. Prvi dan so se je na pohod odpravilo skoraj šest tisoč predšolskih otrok, do vključno sobote pa organizatorji pričakujejo 35 tisoč udeležencev. V petek se bodo na pohod odpravili šolarji in dijaki, vikend pa bo rezerviran za rekreativne ljubitelje pohodništva in tekače Teka trojk.

Za udeležbo na pohodu Pot ob žici pred prijava ni več potrebna, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana in Timinga Ljubljana, ki organizirata dogodek. Vsak udeleženec se tako lahko od 6. ure dalje registrira na vhodnih kontrolnih točkah (Vič, Šiška, Bežigrad, Jarše, Polje, Fužine, Rudnik in Livada), kjer dobi kontrolni kartonček, s katerim potem pri nadaljnjih točkah zbira žige. Cilji bodo odprti do 17. ure.

Organizatorji ob tem poudarjajo, da je pohod namenjen vsem, vsak udeleženec pa prehodi toliko kot zmore.

V soboto tradicionalni Tek trojk

V soboto bodo prišli na vrsto tekači. V Teku trojk se bodo preizkusili na 12,5 ali 29 kilometrov v članski in veteranski kategoriji ter na 3 kilometre za osnovne in srednje šole ter tudi za pedagoge. Prijave na Tek trojk niso več mogoče, prijavljenih je 1.207 trojk torej 3.621 tekačev, so sporočili organizatorji.

S Stritarjeve ulice bo startalo kar 635 trojk na 12,5 kilometrov in 86 trojk na daljšo preizkušnjo. Trojk iz osnovnih in srednjih šol je skupaj 467, profesorskih trojk pa 19.

Sklepno dogajanje bo tudi letos na Kongresnem trgu. V kulturnem programu bodo ob 10.30 tradicionalno nastopil Partizanski pevski zbor, za njim pa zbori in skupine ljubljanskih osnovnih šol Koseze, Nove Fužine in Valentin Vodnik.

Preverite, katere ceste bodo v času prireditve zaprte

V času prireditve so zaradi zapore cest in začasne prometne ureditve predvidene spremembe v prometu. Informacije o zaporah najdete tukaj.