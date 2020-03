Radenci brez jubilejnega maratona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslednja v nizu prireditev, ki so zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedane, je ena najbolj priljubljenih in množičnih slovenskih rekreativnih prireditev – Maraton treh src v Radencih.

V Radencih bi morali letos zaznamovati častitljivi jubilej, to je 40 let maratona, a jo je Pomurcem zagodel koronavirus. Jubilejnega Maratona treh src, ki je bil predviden za 16. maj, ne bo. Organizatorji pa ob tem že napovedujejo prireditev za prihodnje leto. "40. Maraton treh src je prestavljen na 15. maj 2021," so v sporočilu za javnost zapisali v Radencih.

"Jubileja smo se iskreno veselili, vanj smo vložili že ogromno energije in sredstev. A ob nejasnem razvoju položaja, tako v Sloveniji kot v Evropi, smo bili v organizacijskem odboru soglasni – tvegati nismo pripravljeni niti enega srca," je ob odpovedi dejal predsednik organizacijskega odbora Boštjan Gerlec.