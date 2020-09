Incident na šoli: policista odvlekla moškega brez maske #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prisilite me, da grem. Morala me bosta odvleči," je policistoma, preden sta ga odvlekla, na seji sveta zavoda na eni od ameriških srednjih šol dejal eden od članov sveta, ki edini v prostoru, kjer je potekal sestanek, ni imel zaščitne maske. Vdal se je šele, ko mu je eden od policistov zagrozil z električnim paralizatorjem.

Incident se je zgodil v knjižnici srednje šole v mestu Mitchell v ameriški zvezni državi Južna Dakota, kjer je nošenje zaščitnih mask v notranjosti prostorov obvezno od 13. julija letos.

V Južni Dakoti, ki ima približno dvakrat manj prebivalcev od Slovenije, so do zdaj potrdili 17.300 okužb z novim koronavirusom in 192 smrti.

Moškemu, ki so ga ameriški mediji identificirali kot komunalnega tehnika Reeda Benderja, so pred začetkom seje sveta zavoda ponudili zaščitno masko, a jo je zavrnil, zaradi česar so člani šolskega upravnega odbora poklicali policijo.

Reed Bender je policistoma poskusil razložiti, da je nošenje zaščitnih mask nesmiselno. Policista sta ostala neomajna, nošenje zaščitnih mask je del šolskega pravilnika, sta mu pojasnila. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Policistoma, ki sta Benderja prosila, naj odide z njima, se je ta uprl, češ da nikjer ni zapisano, da mora nositi masko. V šoli so po poročanju ameriških medijev pojasnili, da to ni res, saj so na poti od vhoda v šolo do knjižnice vsaj trije veliki znaki, ki opozarjajo na obvezno nošenje zaščitnih mask.

Ker sedeža ni zapustil prostovoljno, sta policista Benderja po poldrugi minuti pregovarjanja z njega poskusila dvigniti, a se je uprl in prišlo je do manjšega prerivanja. V usodo se je vdal šele, ko je eden od policistov izvlekel električni paralizator ter Benderja opozoril, da ga bo v primeru nespoštovanja ukazov policistov in nadaljevanja fizične konfrontacije prisiljen uporabiti.

"Si res želite uporabiti paralizator pred vsemi temi ljudmi?" je Bender vprašal policista. "Ne, tega nikakor ne želim, ampak morate iti z nama," mu je odvrnil policist. Malce ironično je sicer bilo, da nihče ni opozoril na žensko v ozadju, ki je snemala celoten incident in maske prav tako ni imela na obrazu, temveč zgolj na bradi. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Čeprav se je policistoma upiral in enega od njiju tudi zgrabil ter ga odrinil, jo je Reed Bender odnesel brez posledic, saj ga policista nista aretirala.

Po incidentu je upravni odbor šole zaradi politike glede nošenja zaščitnih mask sicer kritizirala še ena od članic sveta, ki bi morda prav tako ustrezala kriterijem za zapustitev prostora, saj je imela zaščitno masko nadeto zgolj na bradi.

