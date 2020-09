Pozor, že danes vas lahko oglobijo, če ne boste nosili maske

V Sloveniji je bilo v sredo drugi dan zapored potrjenih več kot 50 okužb z novim koronavirusom. Ob rekordnem številu testiranih so potrdili 53 novih primerov. Novih smrti v sredo niso potrdili, število umrlih bolnikov za boleznijo covid-19 tako ostaja 134. V bolnišnicah se zdravi 26 obolelih, štirje potrebujejo intenzivno nego, tri so odpustili iz bolnišnice. V celjskem vrtcu je okužena strokovna delavka, v vrtcu v Račah pa je bil na testu pozitiven eden od zaposlenih v kuhinji. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri dijaku mariborske III. gimnazije v Mariboru.

Slabša je tudi epdemiološka slika v večini evropskih držav, tudi v neposredni soseščini. Za preprečitev ponovnih izbruhov novega koronavirusa je tako vlada v četrtek sprejela nov odlok o obvezni uporabi zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru ter razkuževanja rok, skladno s katerim bodo pristojni inšpektorji začeli opravljati tudi nadzor nad spoštovanjem obveze. Maska v zaprtih javnih prostorih sicer še naprej ni obvezna, če je mogoče zagotoviti primerno razdaljo.

Maske in razkuževanje so bili sicer z odlokom obvezni že prej, novo je to, da bodo sedaj lahko inšpektorji izvajali nadzor, odloku pa so dodane tudi nekatere izjeme, ki jih v prejšnjem odloku ni bilo.

Odlok je vlada sprejela na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje.

Obstajajo tudi izjeme

Kot je na četrtkovi novinarski konferenci po seji vlade sporočil vladni govorec Jelko Kacin, odločitev ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in športno ter rekreativno dejavnost, za katero se glede uporabe zaščitnih mask še naprej uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Če šole ne bi bile izvzete, bi namreč morali tudi otroci v razredih nositi maske, kar pa ni predvideno, je pojasnil Kacin. Velja pa obveza nošenja mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza tudi v javnem potniškem prometu.

Kaj določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2



- pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru (tudi na javnem potniškem prometu) je obvezna uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta), če v prostoru ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje več kot dva metra,



- obvezno razkuževanje rok,



- izjeme od obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri odloku so pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami, kjer se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo več kot 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Za tolmače za slovenski znakovni jezik v komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni obvezna,



- izjeme glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza so tudi vzgojno-izobraževalni zavodi ter organizirana športna dejavnost. Tam se uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje,



- pristojni inšpektorji bodo opravljali nadzor nad spoštovanjem odloka, prav tako pa bodo lahko v skladu z določbami Zakona o nalezljivih boleznih kršiteljem odloka izrekali tudi globe,



- strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost,



- z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok z istim imenom, ki ga je vlada sprejela 24. 6.