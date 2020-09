Tudi na Češkem rušijo rekorde, v Avstriji več kot 400 novih okužb

Na Češkem so potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom do zdaj - v zadnjih 24 urah so glede na podatke zdravstvenega ministrstva virus potrdili pri 650 ljudeh. Število aktivno okuženih je prvič do zdaj preseglo številko 7.000. Zdravstvene oblasti napovedujejo zaostritev omejitvenih ukrepov.

Za najverjetnejši prvi dodaten ukrep velja razširitev obveznosti nošenja zaščitnih mask. Trenutno so te obvezne na javnem prevozu, pa tudi v javnih uradih ter zdravstvenih in socialnih ustanovah, po novem jih bo najverjetneje treba nositi tudi v trgovinah. Prav tako v Pragi napovedujejo skrajšanje odpiralnega časa nočnih klubov, poroča STA.

Češki premier ne gre v karanteno

Odločitev naj bi bila znana v petek, sledi pa skokovitemu naraščanju števila novih primerov okužbe v zadnjih dneh. Že v sredo so poročali o več kot 500 novih primerih, med katerimi je bila tudi glavna epidemiologinja v državi Jarmila Razova. Še v torek je bil na srečanju z njo celo češki premier Andrej Babiš, ki pa kljub temu ne gre v karanteno. Kot zatrjuje, je sedel na zadostni razdalji od Razove in se držal vseh preventivnih ukrepov.

"Skoraj povsod nosim masko tipa FFP2. Prostor je bil prezračen, stropi so tam visoki," je dejal. Za zdaj še ni jasno, ali se bo testiral na novi koronavirus. Ker se člani vlade redno testirajo, naj se epidemiologom dodaten test ne bi zdel potreben, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Po drugi strani se je po srečanju z Razovo preventivno za samoizolacijo na domu odločil zdravstveni minister Adam Vojtech. Njegov test je bil sicer negativen. Je bil pa med drugim poleg Razove pozitiven še en visoki predstavnik zdravstvenih oblasti - Ladislav Dušek, direktor nacionalnega Inštituta za zdravstvene informacije, ki dnevno objavlja nove podatke glede okužb.

V Avstriji več kot 400 novih okužb

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 403 nove okužbe z novim koronavirusom, potrdili so tudi nov primer smrti zaradi covid-19, sta danes sporočili ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za zdravje. Več kot polovico novih primerov, 203, so potrdili na Dunaju.

V avstrijskih bolnišnicah se zaradi novega koronavirusa trenutno zdravi 161 bolnikov, kar so štirje manj kot dan prej. Prav tako se je za enega bolnika zmanjšalo število tistih, ki se zdravijo na intenzivni negi. Trenutno je tam 29 bolnikov.

V Avstriji je do zdaj zaradi covid-19 umrlo 735 ljudi. Skupno so okužbo z novim koronavirusom v slovenski severni sosedi potrdili pri 28.372 osebah. Trenutno imajo v državi 3.466 aktivnih okužb.

Poleg 203 novih okužb na Dunaju so največ okužb potrdili še v Spodnji Avstriji, 60, in na Tirolskem 56. Na avstrijskem Štajerskem so potrdili 30 novih primerov, na avstrijskem Koroškem tri in na Gradiščanskem enega, preostale v drugih avstrijskih zveznih deželah.

V Indiji zadnji dan znova rekorden

V Indiji v zadnjih dneh beležijo izjemno visoke številke novih okužb z novim koronavirusom. Tudi zadnji dan je postregel z novim rekordom - potrdili so 83.883 novih primerov, kar je obenem najvišji dnevni prirast okužb v katerikoli državi na svetu od začetka pandemije.

V državi so doslej skupno potrdili že več kot 3,8 milijona okužb, umrlo pa je več kot 67.000 ljudi. Od srede je covid-19 terjal dodatnih 1043 smrtnih žrtev, navedbe indijskega zdravstvenega ministrstva povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Pri najnovejših primerih okužbe gre za najvišjo doslej potrjeno število na dnevni ravni kjerkoli na svetu. Indija bi tako lahko po številu potrjenih primerov kmalu prehitela Brazilijo, ki je na ZDA na drugem mestu najhuje prizadetih držav.