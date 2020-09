Slovenija spet čez 50 okužb, vrtec v karanteno

V sredo so v Sloveniji ob 1653 testiranjih potrdili 53 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je vlada objavila na Twitterju. Novih smrti v sredo niso zabeležili, število umrlih bolnikov s covidom-19 tako ostaja 134. V bolnišnicah se jih zdravi 26, štiri potrebujejo intenzivno nego, tri so odpustili iz bolnišnice. V celjskem vrtcu je okužena strokovna delavka, v Račah pa je bil na testu pozitiven eden od zaposlenih v kuhinji.

Nove okužbe so odkrili v 30 občinah po državi. Znova je bilo največ primerov, skupaj 14, v Ljubljani, kjer je trenutno skoraj sto okuženih. Tri nove okužbe so potrdili v občini Maribor, po dve pa v Šentjurju, Lendavi in na Igu. Poleg Ljubljane je največ aktivnih okužb v Celju in Mariboru, po 22.

Včeraj so v Sloveniji ob 1.608 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili v 55 primerih, kar je 14 okužb več kot dan prej. Ena oseba s covid-19 je umrla, skupno število smrtnih primerov je naraslo na 134.

Največ na novo okuženih smo v Sloveniji imeli 26. marca, ko je bilo pozitivnih 61 ljudi. Včerajšnja številka pa je bila najvišja v drugem valu okužb.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 2. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 1653

- Št. pozitivnih: 53

- Št. hospitaliziranih: 26

- Št. oseb na intenzivni negi: 4

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

- Število umrlih: 0@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/jTgXJdO1G3 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 3, 2020

"To je tisto, kar smo želeli preprečiti, in očitno nismo bili uspešni. Videli bomo sčasoma, kaj bo to pomenilo za širjenje po šolah," je naraščanje števila okužb komentirala infektologinja Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje.

V celjskem vrtcu v karanteni pet delavk in 12 otrok

V enoti Ringa raja celjskega vrtca Zarja so v sredo zabeležili okužbo z novim koronavirusom pri eni strokovni delavki. Po posvetu s pristojnimi NIJZ so okužena delavka in še štiri sodelavke v 14-dnevni karanteni, prav tako 12 otrok, ki so bili v stiku z okuženo. Do okužbe zaposlenega je prišlo tudi v Račah, kjer so bili v torek obveščeni, da je bil na testu pozitiven eden od zaposlenih v kuhinji. Kot je za STA povedal ravnatelj raške osnovne šole, pod katero sodi tudi tamkajšnji vrtec, so epidemiologi NIJZ takoj zatem pet zaposlenih, s katerimi je bil okuženi v tesnejšem stiku, preventivno napotili karanteno.

V enoti Center celjskega vrtca Tončke Čečeve so okužbo z novim koronavirusom zabeležili že julija. Takrat so v karanteni pristale štiri strokovne delavke in 44 otrok.