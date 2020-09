Slabe številke za Slovenijo, rekordne v drugem valu

V Sloveniji so v torek ob 1.608 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili v 55 primerih. To je 14 več kot v ponedeljek, ko so ob 1.415 opravljenih testiranjih odkrili 41 novih okužb. Umrla je ena oseba, skupno število smrtnih primerov je tako naraslo na 134.

V slovenskih bolnišnicah se zdravi 26 oseb, štirje s pomočjo ventilatorja. Dve osebi so včeraj odpustili v domačo oskrbo. Trenutno je aktivnih okuženih 468 oseb. Največ novih primerov (5) je znova v Ljubljani, s štirimi ji sledi Rogaška Slatina, s po tremi pa Celje in Murska Sobota.

Največ na novo okuženih smo v Sloveniji zabeležili 26. marca, ko je bilo pozitivnih 61 oseb. Današnja številka pa je najvišja v drugem valu okužb.

V Koroškem domu starostnikov v Črnečah še dve okuženi stanovalki

V Koroškem domu starostnikov v Črnečah so potrdili še dve okužbi z novim koronavirusom pri stanovalkah. Nobena od njiju ne kaže znakov okužbe, obe sta, tako kot prvi dve okuženi stanovalki, zdaj v rdeči coni doma, je za STA povedal direktor doma Srečko Mlačnik. Med zaposlenimi novih okužb niso odkrili.

Na novo okuženi stanovalki sta obe bili sostanovalki prvih dveh okuženih stanovalk. Vse štiri so tako z istega oddelka, to je oddelka, kjer skrbijo za osebe z demenco. Celotni ta oddelek obravnavajo kot sivo cono, v kateri so onemogočeni stiki z drugimi stanovalci. Štiri doslej potrjeno okužene stanovalke pa so, kot omenjeno, zdaj v rdeči coni doma.