V Avstriji narašča število okužb s koronavirusom

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 327 novih okužb z novim koronavirusom, sta danes sporočila avstrijsko notranje ministrstvo in ministrstvo za zdravje. Dan prej so v Avstriji potrdili nekaj čez 200 novih okužb. Trenutno se v avstrijskih bolnišnicah zaradi covid-19 zdravi 157 bolnikov, od tega jih je 30 na intenzivni negi.

140 novih okužb so v zadnjih 24 urah potrdili na območju Dunaja, 61 na Tirolskem in 46 v Spodnji Avstriji. Na avstrijskem Štajerskem so potrdili 24 novih okužb, na Gradiščanskem deset in tri na avstrijskem Koroškem, poroča STA.

V Avstriji je do zdaj zaradi covid-19 umrlo 734 bolnikov. Skupno so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 27.969 ljudeh. Trenutno je v naši severni sosedi z novim koronavirusom aktivno okuženih 3.415 ljudi.

Avstralijo posledice covid-19 potisnile v prvo recesijo v skoraj 30 letih

Avstralijo so posledice ukrepov za zajezitev pandemije covid-19 potisnile v prvo recesijo po 28 letih rasti. Tamkajšnje gospodarstvo se je namreč v drugem četrtletju glede na predhodno trimesečje skrčilo za rekordnih sedem odstotkov, potem ko je v prvem upadlo za 0,3 odstotka.

Krčenje gospodarske aktivnosti v dveh zaporednih četrtletjih je tako državo pahnilo v tehnično recesijo. Bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem trimesečju na letni ravni skrčil za 6,3 odstotka.

"Skupni učinek pandemije ter odzivov lokalnih skupnosti in vlade nanjo je privedel do razvoja dogodkov brez primere," so pojasnili v državnem uradu za statistiko ABS in dodali, da je padec gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju najgloblji po letu 1959, ko so začeli izračunavati to statistiko.