Katera slovenska soseda ima najmanj okuženih

Od sosednjih držav ima najmanj okuženih z novim koronavirusom Madžarska, a z izjemo Hrvaške, opravi tudi manj testov. Število okužb na Madžarskem sicer močno narašča. Največ okuženih od sosednjih držav ima trenutno Hrvaška. Tudi v Avstriji, ki je sicer še na slovenskem zelenem seznamu, so številke zaskrbljujoče. Italija se dobro drži, čeprav tudi tam število v zadnjih dneh narašča.

Na Hrvaškem v sredo rekord

Od slovenskih sosed je trenutno zaradi novega koronavirusa najbolj prizadeta Hrvaška. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je bilo v zadnjih 14 dneh na Hrvaškem kar 74 okuženih na sto tisoč prebivalcev. Situacija na Hrvaškem se ne umirja, v sredo so tako poročali o kar 358 okužbah v 24 urah, kar je največ do zdaj.

Hrvaška je od 21. avgusta na slovenskem seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo oziroma tako imenovanem rdečem seznamu. Ob prihodu s Hrvaške je tako – razen za izjeme – obvezna 14-dnevna karantena. Eden od kriterijev za uvrstitev na rdeči seznam je, ko 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev preseže število 40.

Na Hrvaškem, kjer živi dobre štiri milijone ljudi, je do zdaj za boleznijo covid-19 zbolelo 9.192 ljudi, umrlo jih je 177, naredili pa so 160.236 testov. Na Hrvaškem sicer od vseh sosed opravijo najmanj testov na tisoč prebivalcev, in sicer slabih 38.

14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev 14-dnevna pojavnost smrti zaradi covid-19 na sto tisoč prebivalcev Št. testov na tisoč prebivalcev HRVAŠKA 74,0 0,4 37,55 AVSTRIJA 41,2 0,1 123,26 ITALIJA 17,9 0,4 79,7 MADŽARSKA 5,3 0,1 41,26 SLOVENIJA 20,1 0,2 72,49

(Vir za 14-dnevno pojavnost Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, vir za število testov pa ourworldindata.org, ki se sklicuje na uradne podatke posameznih držav.)

Avstrija na zelenem seznamu, a pojavnost presegla 40

Tudi v Avstriji je število okuženih skrb vzbujajoče. V zadnjih tednih je število spet začelo naraščati in je v ponedeljek prvič po aprilu znova preseglo tri tisoč aktivno okuženih, znatno se je povišalo tudi število pacientov v bolnišnicah, zdaj znaša 145, od tega 24 na intenzivni negi.

Največ aktivno okuženih je imela slovenska severna soseda v začetku aprila, in sicer prek devet tisoč. Največ okužb v enem dnevu pa so imeli 26. marca, in sicer 1.321.

Do zdaj je v Avstriji, kjer živi približno 8,9 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 zbolelo več kot 26 tisoč ljudi, umrlo jih je 733. Avstrija sicer od vseh sosed na tisoč prebivalcev opravi daleč največ testov, do zdaj so jih vse skupaj opravili že več kot 1.110.000.

Po podatkih ECDC znaša 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev v Avstriji 41,2. Spomnimo, Nacionalni inštitut za javno zdravje predlaga, da država preide z zelenega na rumeni seznam, ko 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev preseže deset, na rdečega pa pri 40.

Avstrija je še vedno na slovenskem zelenem seznamu. Vlado smo vprašali, ali namerava Avstrijo umakniti s seznama varnih držav oziroma jo uvrstiti na rdeči seznam. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Foto: Reuters

V Italiji se po katastrofi dobro držijo, a število spet narašča

Tudi Italija je na slovenskem zelenem seznamu, na sto tisoč prebivalcev ima precej manj okuženih kot Avstrija, in sicer 17,9. To je tudi manj kot Slovenija, ki jih ima okoli 20.

Italija je bila prva evropska država, ki jo je hudo prizadel novi koronavirus, prvi primer so potrdili v sredini februarja. Raziskava odpadnih voda italijanskega nacionalnega inštituta za zdravje ISS je sicer pokazala, da je bil novi koronavirus v najmanj dveh večjih mestih na severu Italije prisoten že decembra lani, torej več kot dva meseca pred prvim potrjenim primerom.

V Italiji, kjer živi okoli 61 milijonov ljudi, so do zdaj potrdili okoli 264 tisoč okužb, umrlo je več kot 35 tisoč ljudi. Največ okuženih v enem dnevu so imeli 21. marca, in sicer 6.554, v povprečju pa opravijo slabih 80 testov na tisoč prebivalcev.

Število okuženih zadnje tedne spet narašča, tako so pred dnevi presegli 20 tisoč aktivno okuženih. Včeraj so poročali o 1.411 okužbah v enem dnevu, še pred desetimi dnevi so imeli le 401 okužbo v enem dnevu.

Na Madžarskem stanje najboljše, a opravijo manj testov

Na Madžarskem je trenutna 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev od vseh sosed Slovenije daleč najmanjša in znaša le 5,3.

Število okužb je sicer v zadnjih dneh močno naraslo. Če se je pred dnevi na Madžarskem število novih okužb na dan gibalo okoli 40, so imeli v sredo 73 novih primerov, v četrtek 91, danes pa poročajo že o 132 novih primerih.

V primerjavi z Avstrijo, Slovenijo in Italijo na Madžarskem sicer opravijo tudi precej manj testov. Na tisoč prebivalcev jih opravijo dobrih 41, do zdaj so jih skupaj več kot 405 tisoč.

Do zdaj so na Madžarskem, kjer živi okoli 9, 7 milijona ljudi, potrdili 5.511 okužb, umrlo je 614 ljudi.

