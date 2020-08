V Italiji začeli testiranje cepiva proti covid-19 na ljudeh

V rimski bolnišnici Spallanzani so danes začeli testirati cepivo proti covid-19 na ljudeh. Odmerek cepiva bo prejelo 90 ljudi, ki so jih izbrali med tri tisoč prostovoljci, ki so se prijavili za testiranje.

V bolnišnici, specializirani za nalezljive bolezni, je danes zjutraj prvi sodelujoči v testiranju cepiva že prejel odmerek. Skupaj bodo cepili 90 prostovoljcev, ki bodo za sodelovanje prejeli 700 evrov. Sodelujoči spadajo v starostni skupini med 18 in 55 let ter med 65 in 85 let, navaja STA.

Italijansko cepivo bo javno dostopno in bo na voljo vsem

Začetek testiranja cepiva si je ogledal tudi predsednik italijanske dežele Lacij, kjer leži Rim, Nicola Zingaretti. "Močno verjamemo v cepivo za skupno dobro. Italijansko cepivo bo javno dostopno in bo na voljo vsem, ki ga bodo potrebovali," je povedal ob tem, poroča STA.

Za zdaj kaže, da cepivo deluje

Cepivo je razvilo in patentiralo biotehnološko podjetje ReiThera s sedežem v Castelromanu pri Rimu skupaj z münchenskim podjetjem Leukocare in bruseljskim Univercells. Proizvodnja naj bi se začela šele po testiranju. Cepivo naj bi glede na prve ugotovitve spodbudilo razvoj protiteles in dejavnost imunskih celic. Za razvoj je bilo namenjenih osem milijonov evrov, navaja STA.